مخالفات بالجملة.. حملات تفتيشية مفاجئة على منشآت غذائية بالمطرية دقهلية

تولى فريق مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بالدقهلية المرور على عدد من المنشآت الغذائية (مطاعم وكافيهات ومصانع وأسواق) بمدينة المطرية في الدقهلية، للتأكد من الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد.





جاء ذلك بناء على توجيهات الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بعمل حملات رقابية مكثفة على منافذ تداول وتقديم الأغذية على مستوى المحافظة.





فيما جرى المرور على 22 منشأة غذائية بمدينة المطرية وإعدام أكثر من 200 كجم من الأغذية التالفة والفاسدة، كما تم سحب 20 عينة من أصناف الأغذية المعروضة لإرسالها للمعمل المشترك للفحص، والتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومطابقتها للمواصفات المقررة من عدمه.





كما جرى تحرير 8 محاضر جنح صحية لنقص الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في أماكن تداول الأغذية وعدم وجود شهادات صحية للعاملين وغلق وتشميع لعدد من الكافيهات والمقاهي المخالفة لقرارات الحكومة وعدم تطبيقها للإجراءات الاحترازية لمنع انتشار مرض كورونا.



وشدد وكيل الوزارة على تكثيف هذه الحملات وخصوصا في المحلات التي تفتقد للاشتراطات الصحية السليمة، وأنه لابد من مواجهة تلك الأماكن التي لا تعبأ بصحة المواطن وتكون سببا في نقل الكثير من الأمراض مؤكدًا استمرار تلك الحملات ضمن الخطة الموضوعة.