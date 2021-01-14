ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

لمواجهة الأمطار.. حصر ببلاعات تصريف مياه الأمطار في العريش

الخميس 14/يناير/2021 - 09:39 ص
اعمال الخدمات
اعمال الخدمات
Advertisements
احمد صالح

أكد اللواء ماجد محمد أحمد رئيس مجلس مدينة العريش، محافظة شمال سيناء ، أنه تم عمل حصر ببلاغات تصريف مياه الأمطار في شوارع مدينة العريش الرئيسية والفرعية، علاوة على عمل خريطة بمكان تواجد غرف تصريف مياه الأمطار بشوارع المدينة الرئيسية بناء على المواقع إلى تتراكم فيها المياه، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ أعمال إنشاء ٧ غرف على وجه السرعة، وذلك لتصريف مياه الأمطار حال سقوطها.

أصدر اللواء ماجد محمد أحمد رئيس مدينة العريش، قرار بسرعة تشكيل غرف عمليات فرعية بأحياء العاصمة ، برئاسة رئيس الحي، وذلك في إطار الاستعداد لمواجهة التغيرات المناخية التي تمر  بها المحافظة. 


كما تم التنسيق بين السيد رئيس مجلس مدينة العريش والسيد المهندس مصطفي عبد الفتاح رئيس  قطاع المياه والصرف بمحافظة شمال سيناء ،لسرعة الانتهاء من تسليك  خطوط الصرف الصحي واصلاح، استجابة  لشكاوي المواطنين خاصه في قطاع المياه والصرف بمنطقه العريش .
حيث تم التأكيد علي سرعه  تسليك غرف تصريف الامطار ، والتأكد  من عدم وجود طفح صرف صحي  الي جانب التأكد من عدم وجود ماس باي اعمده كهرباء وذلك تحت اشراف المهندس ياسر العماري ،مدير إدارة المتابعة بالشركة.

وقد تم بدء تنفيذ  العمل اليوم بمنطقه خدمات الضاحية داخل سوق الرائد العربي  من عماره رقم 17 حتى عمارة 44  بمشاركة طاقم عمل من مرفق الصرف الصحي ، كما شملت خطة العمل  بعض المساجد بصيانه خطوطها تحت اشراف محمود ابوشيته رئيس حي الضاحية برئاسة المهندس ناصر على الشوربجى مدير الصرف الصحي بالعريش. 

حيث تم استخدام معدات المرفق ،وجهاز الكشف عن المطابق والغرف المدفونة .. حيث تم تطهير الخط العمومي للصرف ، وتم الكشف وتسليك  5 مطابق  باستخدام  سيارة كسح وسيارة نافوري.

وكان  مجلس مدينة العريش محافظة شمال سيناء، قد اعد خريطة بمكان تواجد غرف تصريف مياه الأمطار بشوارع العاصمة الرئيسية بناء على المواقع التي تتراكم فيها المياه، وذلك في إطار من مواجهة تحديات فصل الشتاء والتغلب على شكاوى المواطنين.

وقد أعطى العميد ماجد محمد أحمد رئيس المدينة، توجيهاته لمدير الإدارة الهندسية بالمجلس، بسرعة حصر المواقع التي تتعرض للغرق أوقات هطول الأمطار بغزارة على العاصمة العريش، على أن تتم عملية إنشاء غرف تصريف المياه في أسرع وقت ممكن.

وتولي قسم المشروعات بالمجلس تتنفيذ أعمال إنشاء ٧ غرف على وجه السرعة، وذلك في المناطق التي حدثت بها اضرار جراء مياه الأمطار، كما تم إنشاء 4 غرف تصريف مياه الأمطار بشارع المستشفى (الاستقبال القديم)، وغرفتي صرف مطر بمنطقة كرم أبو نجيلة، كما تم الانتهاء من إنشاء 3 غرف صرف بشارع الفاتح أمام ألبان العميد، لتنتهي بذلك عمليات تراكم مياه الأمطار في هذه الأماكن.

اقرأ أيضا:
هذه الحالات مستثناة من قرار وقف التراخيص والبناء بالعريش.. تعرف عليها

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

رفع درجة الاستعداد لمواجهة الطقس السيئ في شمال سيناء

انتشار معدات مجالس المدن لرفع مياه الأمطار في كفر الشيخ.. صور

تنفيذ 55% من محطة تحلية مياه البحر بالكيلو 17 بالعريش

استمرار أعمال شفط مياه الأمطار بشوارع الإسماعيلية.. صور

سكرتير شمال سيناء يستعرض مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالخطة الجديدة

سقوط أمطار خفيفة على عدة مناطق في شمال سيناء

ترشيحاتنا

الزمالك يكشف تطورات احتراف مصطفى محمد.. وسبب إزالة السور النهري ..فيديو

منافس الأهلي في كأس العالم.. سانتوس إلى نهائي كأس ليبرتادوريس بعد اكتساح بوكا جونيورز بثلاثية

حكم صلاة الصبح لمن نسى وصلاها 3 ركعات

هبوط أسعار الذهب | تفاصيل

في عيد ميلادها.. سر عدم تعاون إيناس مكي مع شقيقها وعدم حضورها جنازة والدها

نجم الزمالك يعلن إيجابية مسحة كورونا للمرة الثانية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار وتقسيط سيارات الإحلال الجديدة على 10 سنوات.. صور

بسبب «القمل».. إطلاق سراح أبوين متهمين بقتل طفلتهما بكفالة 200 ألف دولار

بسبب ردة فعلها المفاجئة.. حماة تفسد فرحة زوجة ابنها بخبر حملها الأول