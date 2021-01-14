لمواجهة الأمطار.. حصر ببلاعات تصريف مياه الأمطار في العريش

أكد اللواء ماجد محمد أحمد رئيس مجلس مدينة العريش، محافظة شمال سيناء ، أنه تم عمل حصر ببلاغات تصريف مياه الأمطار في شوارع مدينة العريش الرئيسية والفرعية، علاوة على عمل خريطة بمكان تواجد غرف تصريف مياه الأمطار بشوارع المدينة الرئيسية بناء على المواقع إلى تتراكم فيها المياه، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ أعمال إنشاء ٧ غرف على وجه السرعة، وذلك لتصريف مياه الأمطار حال سقوطها.



أصدر اللواء ماجد محمد أحمد رئيس مدينة العريش، قرار بسرعة تشكيل غرف عمليات فرعية بأحياء العاصمة ، برئاسة رئيس الحي، وذلك في إطار الاستعداد لمواجهة التغيرات المناخية التي تمر بها المحافظة.



كما تم التنسيق بين السيد رئيس مجلس مدينة العريش والسيد المهندس مصطفي عبد الفتاح رئيس قطاع المياه والصرف بمحافظة شمال سيناء ،لسرعة الانتهاء من تسليك خطوط الصرف الصحي واصلاح، استجابة لشكاوي المواطنين خاصه في قطاع المياه والصرف بمنطقه العريش .

حيث تم التأكيد علي سرعه تسليك غرف تصريف الامطار ، والتأكد من عدم وجود طفح صرف صحي الي جانب التأكد من عدم وجود ماس باي اعمده كهرباء وذلك تحت اشراف المهندس ياسر العماري ،مدير إدارة المتابعة بالشركة.

وقد تم بدء تنفيذ العمل اليوم بمنطقه خدمات الضاحية داخل سوق الرائد العربي من عماره رقم 17 حتى عمارة 44 بمشاركة طاقم عمل من مرفق الصرف الصحي ، كما شملت خطة العمل بعض المساجد بصيانه خطوطها تحت اشراف محمود ابوشيته رئيس حي الضاحية برئاسة المهندس ناصر على الشوربجى مدير الصرف الصحي بالعريش.



حيث تم استخدام معدات المرفق ،وجهاز الكشف عن المطابق والغرف المدفونة .. حيث تم تطهير الخط العمومي للصرف ، وتم الكشف وتسليك 5 مطابق باستخدام سيارة كسح وسيارة نافوري.



وكان مجلس مدينة العريش محافظة شمال سيناء، قد اعد خريطة بمكان تواجد غرف تصريف مياه الأمطار بشوارع العاصمة الرئيسية بناء على المواقع التي تتراكم فيها المياه، وذلك في إطار من مواجهة تحديات فصل الشتاء والتغلب على شكاوى المواطنين.

وقد أعطى العميد ماجد محمد أحمد رئيس المدينة، توجيهاته لمدير الإدارة الهندسية بالمجلس، بسرعة حصر المواقع التي تتعرض للغرق أوقات هطول الأمطار بغزارة على العاصمة العريش، على أن تتم عملية إنشاء غرف تصريف المياه في أسرع وقت ممكن.

وتولي قسم المشروعات بالمجلس تتنفيذ أعمال إنشاء ٧ غرف على وجه السرعة، وذلك في المناطق التي حدثت بها اضرار جراء مياه الأمطار، كما تم إنشاء 4 غرف تصريف مياه الأمطار بشارع المستشفى (الاستقبال القديم)، وغرفتي صرف مطر بمنطقة كرم أبو نجيلة، كما تم الانتهاء من إنشاء 3 غرف صرف بشارع الفاتح أمام ألبان العميد، لتنتهي بذلك عمليات تراكم مياه الأمطار في هذه الأماكن.

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