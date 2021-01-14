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استشارى مناعة: المتعافون من كورونا يمكن أن ينتكسوا خلال 10 أيام من الشفاء.. فيديو

الخميس 14/يناير/2021 - 09:43 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
قالت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشارى المناعة، إن أى أحد يشعر بأى أعراض برد حتى لو خفيفة عليه أن يعزل نفسه لأن الاعراض تسوء وتزيد حدتها مع مرور الوقت، لافتة إلى أن هناك تحاليل كثيرة تثبت مدى اصابة المريض بالكورونا.

وأضافت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " هذا الصباح" المذاع على فضائية " اكسترا نيوز"، أنه يجب تناول بروتوكول العلاج تحت إشراف الطبيب وعدم تناوله بدون استشارة الطبيب، ولكن أولًا يجب اللجوء لأقرب طبيب وإجراء التحاليل والعزل والابتعاد عن أفراد الأسرة والحرص على ارتداء الكمامة باستمرار.

وتابعت أنه هناك بعض الأشخاص يصابون بفيروس كورونا ولكن لا تظهر عليهم اى أعراض نهائيًا، مؤكدة أنه يجب البقاء لمدة 10 أيام بالمنزل بعد إجراء آخر مسحة سلبية له لأنه من الممكن أن ينتكس الفرد مرة أخرى فى تلك الفترة.

وأوضحت أن الفيروس حير الدنيا والأبحاث كلها، خاصة وان الجسد يكون منهكا جدًا ويحتاج الفرد للراحة وقضاء فترة نقاهة وعدم الخروج للعالم الخارجى بسرعة.

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