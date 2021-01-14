ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

"مصر للطيران" تسير 44 رحلة دولية.. كازبلانكا وميلانو أبرز الوجهات

الخميس 14/يناير/2021 - 09:46 ص
مصر للطيران
مصر للطيران
Advertisements
نورهان خفاجي
أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران، عن تسيير 59 رحلة جوية منتظمة على مدار اليوم الخميس، بمعدل 44 رحلة دولية، لعدة وجهات بالخارج تشمل رحلاتها الداخلية ورحلات الشحن الجوي التي تسيرها يوميا إلى عواصم ومدن العالم، تنقل على متنها قرابة 7037 راكبًا. 

وقالت مصر للطيران، إن الرحلات الجوية التي تسيرها اليوم إلى كل من بيروت، جدة، أكرا، الرياض، تونس، كازبلانكا، لاجوس، المدينة المنورة، أبوجا، أبوظبي، الدمام، موسكو، باريس، اسطنبول، بروكسل، نيويورك، فرانكفورت، ميلانو، دبي، بغداد، البحرين، الخرطوم، عمان، الشارقة، القصيم، مسقط، أديس أبابا، و 10 رحلات داخلية إلى كل من شرم الشيخ و الغردقة و الأقصر و أسوان، و5 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 7037 راكبا

وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

مصر للطيران تسير اليوم 42 رحلة جوية لنقل 4600 راكب

مصر للطيران: تسيير 43 رحلة جوية تنقل على متنها 4200 راكب

مصر للطيران تسير اليوم 46 رحلة جوية لنقل 5 آلاف راكب

مصر للطيران تسير 50 رحلة جوية اليوم لنقل 5400 راكب

لنقل 3800 راكب.. مصر للطيران تسير اليوم 37 رحلة جوية

خلال 48 ساعة.. مصر للطيران تنقل 12 ألف راكب على متن 116 رحلة جوية

ترشيحاتنا

بعد قليل.. نظر طعن مرتضى منصور ضد قرار وقفه 4 سنوات

أبرزهم سويسرا.. مطار القاهرة يستقبل اليوم 4 منتخبات مشاركة في مونديال اليد

تبحث عن البديل.. إليسا تعلن توقفها عن استخدامها واتساب

نجم الزمالك يعلن إيجابية مسحة كورونا للمرة الثانية

فيديو جراف.. نقل محادثات الواتسآب إلى سيجنال خطوة بخطوة

راحة سلبية للاعبي الأهلي والسولية جاهز لمواجهة البنك الأهلي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار وتقسيط سيارات الإحلال الجديدة على 10 سنوات.. صور

بسبب «القمل».. إطلاق سراح أبوين متهمين بقتل طفلتهما بكفالة 200 ألف دولار

بسبب ردة فعلها المفاجئة.. حماة تفسد فرحة زوجة ابنها بخبر حملها الأول