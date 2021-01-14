مشاهدات ضعيفة لكليب In the morning لـ جينفير لوبيز

حقق كليب أغنية In the morning للنجمة العالمية جينفير لوبيز 32 ألف مشاهدة، بعد مرور ساعات قليلة على طرحه، وهو رقم ضعيف مقارنة بالمشاهدات التي تحققها المغنية اللاتينية الشهيرة.











وكشفت جينيفير لوبيز مصير حفل زفافها في ظل ظروف انتشار وباء فيروس كورونا حول العالم، وبالأخص الولايات المتحدة الأمريكية التي أصبحت أكثر دول العالم تضررًا.











وقالت جينفير لوبيز، في حوارها مع الإعلامية الشهيرة الين دي جينيرس، إنه كان من المفترض إقامة حفل زفافها على خطيبها لاعب كرة البيسول الشهير اليكس رودريجرز في غضون هذه الأيام.











وأضافت النجمة ذات الأصول اللاتينية أنها لا تعلم ماذا سيحدث وأنها ستنتظر مثل باقي العالم آخر تطورات فيروس كورونا.



