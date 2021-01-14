قناتان مفتوحتان على النايل سات تنقلان مباراة ريال مدريد وأتليتك بلباو بـ السوبر الإسباني

يواجه فريق ريال مدريد نظيره أتلتيك بلباو، اليوم، الخميس، على ملعب لا روز اليدا، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من مسابقة السوبر الإسباني.





موعد مباراة ريال مدريد ضد أتلتيك بلباو والقنوات الناقلة:

وتقام مباراة ريال مدريد ضد أتلتيك في تمام العاشرة مساء، وتنقل عبر قناتي الرياضية السعودية 1 و3، المفتوحتان عبر القمر الصناعي نايل سات.





ريال مدريد ضد أتلتيك بلباو:

ويسعى فريق ريال مدريد بقيادة مدربه زين الدين زيدان لتخطي عقبة أتلتيك بلباو، وضرب موعدا مع برشلونة في المباراة النهائية.

في المقابل يطمح فريق أتلتيك بلباو في تفجير مفاجأة بطرد الملكي من البطولة، وحجز تذكرة نهائي السوبر الإسباني.

كان فريق برشلونة ضمن التأهل إلي المباراة النهائية بعد التغلب علي ريال سوسيداد بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 1 - 1.

وتقام مباريات السوبر الإسباني بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في المدرجات.

يذكر أن فريق ريال مدريد هو حامل النسخة الأخيرة من السوبر الإسباني والتي استضفاتها المملكة العربية السعودية، بعد الفوز على أتلتيكو مدريد 4 - 1، عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.





ويسعى فريق ريال مدريد بقيادة مدربه زين الدين زيدان لتخطي عقبة أتلتيك بلباو، وضرب موعدا مع برشلونة في المباراة النهائية.





في المقابل يطمح فريق أتلتيك بلباو في تفجير مفاجأة بطرد الملكي من البطولة، وحجز تذكرة نهائي السوبر الإسباني.





كان فريق برشلونة ضمن التأهل إلي المباراة النهائية بعد التغلب علي ريال سوسيداد بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 1 - 1.





وتقام مباريات السوبر الإسباني بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في المدرجات.





يذكر أن فريق ريال مدريد هو حامل النسخة الأخيرة من السوبر الإسباني والتي استضفاتها المملكة العربية السعودية، بعد الفوز على أتلتيكو مدريد 4 - 1، عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.



