حملة لرفع الإشغالات ومتابعة الإجراءات الاحترازية بالبساتين.. صور





قاد اللواء أحمد جودة رئيس حى البساتين حملة انضباطية برفقة إدارة المتابعة الميدانية والاشغالات في إطار توجيهات المحافظ بضرورة التصدي للاشغالات التي تعوق سير المارة والسيارات.



وتم خلال الحملة لرفع وإزالة الإشغالات تاندة مخالفة بشارع المدابغ بمنطقة عزبة النصر.



وتنفيذا لتوجيهات المحافظ بضرورة إعلاء كلمة القانون والضرب بيد من حديد ضد جميع المخالفين تم أيقاف أعمال بناء مخالف بالدور الخامس بعد الأرضي بالقطعة رقم ٧١٣٩ المعراج السفلي و تم مصادرة الونش بالكامل والمعدات وايداعها بمخازن الحي وتم إبلاغ مدير الإسكان بالحي لسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.





وفي إطار جهود محافظة القاهرة لتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا ومواجهة أى تراخى تم عمل حملة للتأكد من تطبيق قرارات مجلس الوزراء فيما يخص إلغاء كافة التجمعات والالتزام بارتداء الكمامات وتغريم المخالفين بالغرامة الفورية وتنفيذ القرار بكل حسم وتم التحفظ على عدد من الشيش من شارع مسجد الرحمة المتفرع من شارع أحمد ذكي وتم إيداع المضبوطات بمخازن الحي.



وفي إطار توجيهات محافظ القاهرة بضرورة التواجد المستمر بالشوارع والميادين لمتابعة ما يتم من أعمال تفقد رئيس حى البساتين استمرار اعمال توسيع وتجريد ورفع مخلفات الأتربة من شارع كارفور الرئيسي تمهيدا لاعمال الرصف.



كما تفقد جودة أعمال إصلاح كسر ماسورة مياة بالجزيرة الوسطى بشارع النصر واعمال اصلاح صرف صحي أمام عمارة ٥/١ الشطر السابع وتم الانتهاء من الاصلاح.











