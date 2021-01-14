تمثيل الشباب والمعارضة.. رئيس البرلمان يوضح قواعد انتخاب اللجان النوعية

أعلن رئيس البرلمان المستشار حنفي جبالي قواعد اختيار تشكيل اللجان النوعية و هيئات مكاتبها.





وقال خلال الجلسة العامة: "لا يجب أن يقل أعضاء كل لجنة عن 8 أعضاء على الأقل، مضيفًا: يجب أن يتحقق تمثيل المعارضة و المرأة و الشباب في كل لجنة.





وأضاف رئيس البرلمان: "لايجب أن يزيد أعضاء المجلس عن المحافظة الواحدة عن ربع عدد أعضاء اللجنة وأن يكون الأولوية في اختيار عضوية اللجنة: "الأقدمية والخبرة و التخصص و عند التساوي في كل ذلك يراعي اختيار الأكبر سنا".





وكان رئيس البرلمان قد رفع الجلسة العامة لمدة نصف ساعة لتسلم الاعتراضات كتابة من النواب على تشكيل اللجان المعلنة بالأسماء من هيئة مكتب البرلمان.







