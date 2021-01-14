توقيع بروتوكولي تعاون لتدريب 280 من ذوي الإعاقة والشباب بسوهاج

شهد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج ، اليوم، توقيع بروتوكولي تعاون للتدريب المهني بين مديرية القوى العاملة بالمحافظة وشركة "تراست" للبرمجيات والصيانة بسوهاج، ومصنع " الأصلي للملابس الجاهزة " بالمنطقة الصناعية بغرب جرجا، لتدريب 280 من ذوي الإعاقة، ومن شباب وفتيات سوهاج، بحضور الدكتور هشام أحمد ابو زيد وكيل وزارة القوى العاملة، وطه يوسف عبدالرحمن مدير شركة "تراست"، و حسن ابراهيم اسماعيل مدير مصنع "الأصلي".

وأشاد محافظ سوهاج بتلك المبادرة والقائمين عليها لتدريب شباب سوهاج وخاصة من ذوي الإعاقة، لافتا إلى أهمية المتابعة الجيدة لتنفيذ تلك البروتوكولات على أرض الواقع وتحقيق أهدافها والإعلان عنها بشكل جيد.





وتمنى نجاح تلك التجربة وتحقيق الاستفادة للمتدربين وأصحاب العمل، لافتا إلى أن المحافظة حريصة على توفير كافة أوجه الدعم لإنجاح مثل تلك المبادرات.





وأوضح الدكتور هشام ابو زيد وكيل وزارة القوى العاملة بسوهاج أن توقيع بروتوكولي التعاون اليوم يأتي بموافقة السيد وزير القوى العاملة، ورعاية السيد محافظ الإقليم، ويهدف البروتوكول الأول إلى تدريب عدد 100 شاب وفتاة من ذوي الإعاقة على مهن "صيانة الحاسب الآلي، ونجارة الأثاث، والتلي والمشغولات اليدوية، والستائر والمفروشات، وصيانة المحمول، والسباكة الصحية".





وأشار إلى مراعاة ملائمة التدريب مع نوعية ودرجة الإعاقة والمؤهل، في مدة زمنية 100 ساعة تدريبية، طبقا للمناهج التدريبية المعتمدة من الوزارة، لافتا إلى أن مدة تنفيذ البروتوكول 6 أشهر اعتبارا من فبراير القادم مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية والحفاظ على سلامة المتدربين.