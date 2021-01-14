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أخبار البلد

تسويق السياحة الثقافية تطلق مبادرة لاستضافة لاعبي منتخبات كرة اليد بـ«الأقصر و أسوان»

الخميس 14/يناير/2021 - 01:11 م
صدى البلد
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محمد الاسكندرانى
أعلنت لجنة تسويق السياحة الثقافية عن استعدادها التام لاستقبال فرق منتخبات كرة اليد المشاركة في بطولة العالم التي تستضيفها مصر خلال شهر يناير الجاري.

وقال محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية ، اليوم، أن وجود نجوم العالم من لاعبي كرة اليد علي أرض مصر فرصة مهمة للترويج للسياحة بشكل عام والسياحة الرياضية بشكل خاص واضطلاعهم علي الإجراءات الاحترازية التي تطبقها الفنادق و المقاصد الأثرية و السياحية.

وأضاف رئيس «تسويق السياحة الثقافية» أن اللجنة يمكنها تقديم الاستضافة المجانية بالفنادق الثابتة و العائمة و الدهبيات مجانا لكافة المشاركين في بطولة كأس العالم لكرة اليد من أجل مشاهدة الحضارة المصرية القديمة والاستمتاع بشمس الأقصر و أسوان ، و الرحلات النيلية ، مشيرا إلي أن اللجنة تدعا شركات الطيران إلي تنفيذ برامج رحلات مجانية لنقل الفرق إلي الأقصر و أسوان.

وتابع «عثمان» أن دعوة اللجنة لاستضافة منتخبات كرة اليد يهدف إلي تقديم صورة ذهنية حقيقة عن المقاصد السياحية و الأثرية المصرية ، يتم البناء عليها في المستقبل ، خاصة مع بدء تعافي القطاع السياحي و صناعة السفر ، حيث ستكون المنافسة آنذاك شرسة علي حجم محدود من حركة المسافر الدولي ، و بالتالي استغلال تنفيذ أحداث كبيرة مثل «بطولة العالم لكرة اليد» و خروجها بشكل جيد و تنفيذ جولات سياحية للمشاركين فيها يساهم في دعم القطاع و الاستعداد للمنافسة المقبلة.

كما دعا «عثمان» كافة الجهات المعنية بصناعة السياحة و السفر و الضيافة ، إلي تقديم كافة أوجه الدعم اللوجستي لتنفيذ تلك المبادرة التي تطلقها لجنة تسويق السياحة الثقافية لدعم تلك الصناعة التي تأثرت بشكل شرس بجائحة كورونا، مؤكدا أن المواد المتعلقة بصور و فيديوهات لرحلاتهم ، و نشرها علي مواقع التواصل الاجتماعي سوف يكون له أثرا كبيرا في إعادة تشجيع المسافر الدولي علي السفر من جديد تحت مظلة من الإجراءات الاحترازية ، و وضع المقصد السياحي المصري علي أجندته.
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