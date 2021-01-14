هبة الزياد تكتب: أعزائي أعدائي





احترمكم جدًا لأنني أعرف جيدًا أنكم تعترفون أنني أفضل منكم لذا أفصحتم عن سُبل الكراهية..

لقد صمدت كثيرًا أستند أن قوة الحياة فمن يتحمل الضربات لا لمن يضربها

و لكن هذه الحياة يوم لك و يوم عليك،..

ها قد جاء وقتك

لا دُمتم بخير و لا سامحكم الله..

الآن سأروي بدمائكم حديقتي ليخرج للحياة نبات لا يعرف الرحمة يأكل كل من تُسول له نفسه لأختراق حياتنا...

قصور الساحرات لا تَحتمل ذكر او أنثى أرادو أن يحشروا أنفهم ،فقد فُتحت أبواب جحيم الأرض التي لا تُسد ابدًا

ألم تتعلموا من ضحايايا!؟

هل تُريد اللعب مع أعواني الذين لايحملون قلوبًا او أحشائًا ليس كالبشر لا يعرفون مبدأ الرشوة او الإقناع ،، فلديهم هدف ...،

أذكركم جيدًا بملامحكم الزرقاء و أرواحكم المغلقه..

تعلمت من الدنيا إتقان تربية السفهاء مثلكم..

لنحيا بالسحابة السوداء التي تتوازى مع الشمس فلا تلتقيا ؛ إذٍ لن تخرج لكم الشمس مجددًا

لتحيوا بسنين الندم ..

و لأحيا أنا بحياة الأنتصار.