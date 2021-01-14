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برلمان

رسميا..النائب طارق رضوان رئيسا للجنة حقوق الإنسان

الخميس 14/يناير/2021 - 02:52 م
طارق رضوان
طارق رضوان
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فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح
أسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن فوز النائب طارق رضوان عن حزب مستقبل وطن برئاستها، والنائبان أيمن أبو العلا عن حزب الإصلاح والتنمية ومحمد عبد العزيز عن تنسيقية شباب الأحزاب بمقعدي الوكالة، وذلك بالتزكية.

كما أسفرت الانتخابات عن فوز النائب محمد تيسير مطر عن تنسيقية شباب الأحزاب وحزب إرادة جيل بمقعد أمانه السر.

كان رئيس البرلمان المستشار حنفي جبالي أعلن قواعد اختيار تشكيل اللجان النوعية وهيئات مكاتبها، وقال خلال الجلسة العامة للمجلس: "لا يجب أن يقل أعضاء كل لجنة عن 18 عضو على الأقل"، وأضاف: "يجب أن يتحقق تمثيل المعارضة والمرأة والشباب في كل لجنة".

وتابع: "لا يجب أن يزيد أعضاء المجلس عن المحافظة الواحدة على ربع عدد أعضاء اللجنة، وأن تكون الأولوية في اختيار عضوية اللجنة الأقدمية والخبرة والتخصص وعند التساوي، في كل ذلك يراعى اختيار الأكبر سنا"
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