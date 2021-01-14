رسميا..النائب طارق رضوان رئيسا للجنة حقوق الإنسان

أسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن فوز النائب طارق رضوان عن حزب مستقبل وطن برئاستها، والنائبان أيمن أبو العلا عن حزب الإصلاح والتنمية ومحمد عبد العزيز عن تنسيقية شباب الأحزاب بمقعدي الوكالة، وذلك بالتزكية.
كما أسفرت الانتخابات عن فوز النائب محمد تيسير مطر عن تنسيقية شباب الأحزاب وحزب إرادة جيل بمقعد أمانه السر.
كان رئيس البرلمان المستشار حنفي جبالي أعلن قواعد اختيار تشكيل اللجان النوعية وهيئات مكاتبها، وقال خلال الجلسة العامة للمجلس: "لا يجب أن يقل أعضاء كل لجنة عن 18 عضو على الأقل"، وأضاف: "يجب أن يتحقق تمثيل المعارضة والمرأة والشباب في كل لجنة".
وتابع: "لا يجب أن يزيد أعضاء المجلس عن المحافظة الواحدة على ربع عدد أعضاء اللجنة، وأن تكون الأولوية في اختيار عضوية اللجنة الأقدمية والخبرة والتخصص وعند التساوي، في كل ذلك يراعى اختيار الأكبر سنا"