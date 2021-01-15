فخرى الفقى: قانون الأحوال الشخصية سيكون من أولويات مجلس النواب

قال النائب فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إن قانون الأحوال الشخصية سيكون على أولويات مجلس النواب، نظرا لأهميته لأنه يمس الحياة اليومية للمواطنين.
وأشار الفقى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أننا ننتظر تقديم اللجنة الدينية بالبرلمان مشروع قانون للأحوال الشخصية ، وذلك لمناقشته وعرضه على اللجان المختصة، بهدف الانتهاء منه وعرضه على الجلسة العامة للبرلمان لإقراره فى أقرب وقت ممكن.
وكانت قد انتخبت لجنة الخطة والموازنة د. فخري الفقي رئيسا كما انتخبت الوكيلين: مصطفى سالم عن حزب مستقبل وطن و د. ياسر عمر عن حزب مستقبل وطن وفاز بأمانة السر عبد المنعم علي عن حزب العدل.
وأعلن رئيس البرلمان المستشار حنفي جبالي قواعد اختيار تشكيل اللجان النوعية وهيئات مكاتبها.
وقال خلال الجلسة العامة أمس : "لا يجب أن يقل أعضاء كل لجنة عن 18 عضو على الأقل، مضيفًا: لا يجب أن يتحقق تمثيل المعارضة و المرأة و الشباب في كل لجنة.
وأضاف رئيس البرلمان: "لايجب أن يزيد أعضاء المجلس عن المحافظة الواحدة عن ربع عدد أعضاء اللجنة وأن يكون الأولوية في اختيار عضوية اللجنة: "الأقدمية والخبرة و التخصص و عند التساوي في كل ذلك يراعي اختيار الأكبر سنا".