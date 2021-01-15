فخرى الفقى: قانون الأحوال الشخصية سيكون من أولويات مجلس النواب

قال النائب فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إن قانون الأحوال الشخصية سيكون على أولويات مجلس النواب، نظرا لأهميته لأنه يمس الحياة اليومية للمواطنين.





وأشار الفقى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أننا ننتظر تقديم اللجنة الدينية بالبرلمان مشروع قانون للأحوال الشخصية ، وذلك لمناقشته وعرضه على اللجان المختصة، بهدف الانتهاء منه وعرضه على الجلسة العامة للبرلمان لإقراره فى أقرب وقت ممكن.



