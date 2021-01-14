مصرع أمين شرطة صدمته سيارة أجرة في طريق عودته إلى منزله بسوهاج

لقي أمين شرطة مصرعه إثر اصطدام سيارة أجرة به من الخلف أثناء استقلاله دراجته البخارية، في طريقه إلى منزله في قرية بنهو التابعة لمركز طهطا شمالي محافظة سوهاج.
وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة طهطا يفيد بورود بلاغ من الأهالي مفاده وقوع حادث تصادم على الطريق بقرية بنهو بدائرة المركز، ووجود متوفى.
وبالانتقال والفحص تبين مصرع "جمال السيد إبراهيم"، 40 عامًا، أمين شرطة بقسم شرطة طهطا، وأنه أثناء استقلاله دارجته البخارية، أتت سيارة أجرة مسرعة واصطدمت به من الخلف، ما أدى إلى إصابته بنزيف بالمخ ووفاته قبل الوصول إلى المستشفى.
تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طهطا العام.
حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
وفي سياق اخر أصيب 6 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين أجرة بالطريق الزراعي الغربي، بمركز طما شمالي محافظة سوهاج.
وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود،مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما، يُفيد بوجود حادث تصادم ومُصابين بالطريق الزراعي الغربي ببندر طما دائرة المركز.
وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص، قيادة المدعو "فولي. ي"، 57 عامًا، سائق، ويقيم دائرة المركز، اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بسيارة أخرى أجرة قيادة المدعو "محمد. م"، 30 عامًا، سائق، ويقيم دائرة المركز.
نتج عن الحادث إصابة كل من "ماري. ن"، 35 عامًا، ربة منزل، "أنور. س"، 57 عامًا، مهندس، "سميرة. ش"، 32 عامًا، ربة منزل، "فام. ن"، 12 عامًا، طالب، "دميانة. س"، 32 عامًا، ربة منزل، "منى. ر"، 30 عامًا، ربة منزل، ويقيمون دائرة المركز، مصابين بكسور وجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، من مستقلي السيارة الثانية.
تك نقل المُصابين لمستشفى طما المركزي، ومستشفى سوهاج الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم.
حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.