مصرع أمين شرطة صدمته سيارة أجرة في طريق عودته إلى منزله بسوهاج

لقي أمين شرطة مصرعه إثر اصطدام سيارة أجرة به من الخلف أثناء استقلاله دراجته البخارية، في طريقه إلى منزله في قرية بنهو التابعة لمركز طهطا شمالي محافظة سوهاج









وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة طهطا يفيد بورود بلاغ من الأهالي مفاده وقوع حادث تصادم على الطريق بقرية بنهو بدائرة المركز، ووجود متوفى.





وبالانتقال والفحص تبين مصرع "جمال السيد إبراهيم"، 40 عامًا، أمين شرطة بقسم شرطة طهطا، وأنه أثناء استقلاله دارجته البخارية، أتت سيارة أجرة مسرعة واصطدمت به من الخلف، ما أدى إلى إصابته بنزيف بالمخ ووفاته قبل الوصول إلى المستشفى.





تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طهطا العام.





حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.







