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شريان جديد للتنمية بالصعيد .. إنشاء محور كلابشة بتكلفة مليار و50 مليون جنيه

الخميس 14/يناير/2021 - 06:57 م
محور كلابشة
محور كلابشة
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البهي عمرو
قال المهندس عيد كريم رئيس الإدارة المركزية للطرق و الكباري بأسوان، إن محور كلابشة يعتبر شريانا جديدا للتنمية والعمران بصعيد مصر.

وأضاف خلال لقاء ببرنامج " اليوم" المذاع على قناة " دي إم سي" تقديم الإعلامية دينا عصمت، أن  محور كلابشة بطول 23 كيلو، وبتكلفة مليار و 50 مليون جنيه، وأن هذا المحور حر أى لا توجد به أى تقاطعات.

ولفت إلى أن المحور يوجد به 2 حارة مرورية على كل اتجاه، وذلك لتقليل الحوادث و التكدسات، وأن هذا المحور يربط محافظة أسوان شرق النيل بالطريق الصحراوى الغربي.

وأشار إلى أن  محور كلابشة يقلل زمن التنقل من محافظة أسوان لـ المحافظات الأخرى. 

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