شريان جديد للتنمية بالصعيد .. إنشاء محور كلابشة بتكلفة مليار و50 مليون جنيه

قال المهندس عيد كريم رئيس الإدارة المركزية للطرق و الكباري بأسوان، إن محور كلابشة يعتبر شريانا جديدا للتنمية والعمران بصعيد مصر.





وأضاف خلال لقاء ببرنامج " اليوم" المذاع على قناة " دي إم سي" تقديم الإعلامية دينا عصمت، أن محور كلابشة بطول 23 كيلو، وبتكلفة مليار و 50 مليون جنيه، وأن هذا المحور حر أى لا توجد به أى تقاطعات.





ولفت إلى أن المحور يوجد به 2 حارة مرورية على كل اتجاه، وذلك لتقليل الحوادث و التكدسات، وأن هذا المحور يربط محافظة أسوان شرق النيل بالطريق الصحراوى الغربي.





وأشار إلى أن محور كلابشة يقلل زمن التنقل من محافظة أسوان لـ المحافظات الأخرى.



