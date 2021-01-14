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فيديو جراف

فيديوجراف.. محمد قمصان من جنون الشهرة إلى الحبس

الخميس 14/يناير/2021 - 10:03 م
صدى البلد
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منار شعبان
أثارت قصة الشاب محمد قمصان المعروف بمحارب السرطان موجة كبيرة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد أن وجه له الكثيرين من متابعينه وآخرين من مرضى السرطان تهمة الكذب والتضليل من أجل الربح وتحقيق المزيد من المتابعات على صفحته الشخصية فيسبوك.

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وبعد أن تعرض لحملة انتقاد لاذعة من محاربي السرطان الحقيقين رصدت «وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام» ادعاء المتهم إصابته بمرض السرطان بمواقع التواصل الاجتماعي منذ فترة طويلة، ويأسه من العلاج واستسلامه للموت، ومنشورات أخرى أشارت لكذب المتهم وتأثيره سلبًا في بعض المرضى الحقيقيين حتى تم صدور حكم من النيابة بضبطه والتحقيق معه.

ونستعرض المزيد من التفاصيل حول حبس محمد قمصان بسبب ادعائه إصابته بمرض السرطان من خلال الفيديوجراف التالي.
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