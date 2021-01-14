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مصطفى بكري: الرئيس السيسي مكن المرأة والشباب في كل المجالات.. فيديو

الخميس 14/يناير/2021 - 07:22 م
الإعلامي مصطفى بكري
الإعلامي مصطفى بكري
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محمود محسن
أكد الإعلامي مصطفى بكري أن يوم الثلاثاء الماضى شهد الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب المصري.

وأضاف بكري خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار عبر فضائية صدى البلد، أن الدولة المصرية تعطى للمرأة حقها الحقيقى يوجد 161 امرأة داخل البرلمان وهو ما لم يحدث فى دول كثيرة. 

وتابع مقدم برنامج حقائق وأسرار عبر فضائية صدى البلد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي مكن المرأة والشباب في كل المجالات مؤكدا أن الانتخابات تمت على مرأى من العالم وتتسم بالشفافية.

وأشار بكري إلى أنه توقف أمام انتخاب قامة دستورية كبيرة وهو المستشار حنفي جبالى رئيس المحكمة الدستورية الأسبق شعرت أن الحياة تتواصل وأننا أمام مرحلة جديدة فى تاريخ البرلمان مؤكدا أنه "لا  نستطيع أن ننسى الدكتور على عبد العال الذي قدم الكثير".
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