مصطفى بكري: الرئيس السيسي مكن المرأة والشباب في كل المجالات.. فيديو

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن يوم الثلاثاء الماضى شهد الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب المصري .





وأضاف بكري خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار عبر فضائية صدى البلد، أن الدولة المصرية تعطى للمرأة حقها الحقيقى يوجد 161 ا مرأة داخل البرلمان وهو ما لم يحدث فى دول كثيرة.





وتابع مقدم برنامج حقائق وأسرار عبر فضائية صدى البلد أن ا لرئيس عبد الفتاح السيسي مكن المرأة والشباب في كل المجالات مؤكدا أن الانتخابات تمت على مرأى من العالم وتتسم بالشفافية.



