مصطفى بكري يستعرض تشكيل هيئات مكاتب لجان برلمان 2021.. فيديو

استعرض الإعلامي مصطفى بكري مقدم برنامج حقائق وأسرار عبر فضائية صدى البلد ما أعلنه المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الموافقة النهائية على تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية.
جاء ذلك خلال الجلسة المسائية، التي تم خلالها استعراض نتيجة الانتخابات التي أشرف عليها وكيلا المجلس، النائب محمد أبو العينين، والمستشار أحمد سعد الدين.
لجنة التضامن الاجتماعي:
عبد الهادي القصبي رئيسًا- مستقبل وطن
رضوى إسماعيل وكيلًا - مستقبل وطن
أحمد فتحي وكيلًا - تنسيقية شباب الأحزاب مستقل
هند حازم أمين السر - مستقبل وطن
لجنة الشباب والرياضة:
النائب محمود حسين رئيسًا- مستقبل وطن
النائب سامر التلاوى وكيلا -مستقبل وطن
النائب ثروت سويلم وكيلا -مستقبل وطن
النائب حسام غالي أمينا للسر- معين
لجنة التعليم والبحث العلمي:
سامي هاشم رئيسًا - مستقبل وطن
ماجدة بكري وكيلا- مستقبل وطن
مني عبدالعاطي وكيلا - مستقبل وطن
ياسمين أبوطالب أمينًا للسر- الشعب الجمهورى
لجنة القوى العاملة:
عادل عبد الفضيل رئيسًا - معين
سولاف درويش وكيلا- مستقبل وطن
احمد السيد مهنى وكيلا- الحرية المصرى
عبد الفتاح محمد أمينا للسر- مستقبل وطن
لجنة الاقتراحات والشكاوى:
عاطف ناصر رئيسا - مستقبل وطن
إبراهيم محمد إبراهيم وكيلا - حماة الوطن
محمد دسوقى وكيلا - مستقبل وطن
هشام حسين أمينا للسر- مستقل
لجنة السياحة والطيران المدني:
نورا على رئيسا- مستقبل وطن
عمرو هندى وكيلا- مستقبل وطن
محمد عبد المقصود وكيلا- مستقبل وطن
أمانى إيميل أمينا للسر -مستقبل وطن
لجنة الزراعة والأمن الغذائي:
هشام الحصري رئيسا - مستقبل وطن
حسن عبد الوهاب عيسى وكيلا - مستقل
صقر عبد الفتاح وكيلا- مستقبل وطن
علي أحمد علي امينا للسر- الشعب الجمهورى
لجنة الطاقة والبيئة:
حسام الدين صالح عوض رئيسا - مستقبل وطن
رشا رمضان وكيلا- مستقبل وطن
محمد احمد مصطفي وكيلا- الشعب الجمهورى
خالد عبد الرحمن أمين السر- مستقبل وطن
لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات:
أحمد بدوي رئيسا- مستقبل وطن
يوسف الصاوي وكيلا- مستقبل وطن
أحمد زيدان وكيلا- تنسيقية شباب الأحزاب حزب حماة الوطن
محمد يسري عبادة أمين السر- مصر الحديثة
لجنة الإسكان والمرافق:
عماد سعد حمودة رئيسا- مستقبل وطن
إيهاب منصور وكيلا- المصرى الديمقراطى
طارق شكري وكيلا- مستقل
أمين مسعود أمين السر - مستقبل وطن
لجنة الإدارة المحلية:
أحمد السجينى رئيسا- مستقبل وطن
محمد الحسينى وكيلا- مستقبل وطن
محمد وفيق مصطفى وكيلا- الشعب الجمهورى
عمرو درويش أمين السر - تنسيقية شباب الاحزاب و السياسيين
لجنة الشئون الدينية:
على جمعة رئيسا- معين
أسامة العبد وكيلا- مستقبل وطن
منصف نجيب سليمان وكيلا- معين
محمد محمود أحمد أمين سر- مستقبل وطن
لجنة النقل والمواصلات:
علاء عابد رئيسا -مستقبل وطن:
محمود الضبع وكيلا- مصر الحديثة
وحيد قرقر وكيلا- مستقبل وطن
محمد عوض أمين السر- الوفد
اللجنة الاقتصادية:
أحمد سمير رئيسا- مستقبل وطن
احمد فرغل وكيلا- مستقل
محمد السيد سليمان وكيلا- مستقبل وطن
أحمد دياب امين السر- مستقل
لجنة المشروعات الصغيرة:
محمد كمال مرعي رئيسا - مستقبل وطن
محمد الجارحي وكيلا- مستقبل وطن
هالة أبوالسعد وكيلا- مصر الحديثة
مارسيل سمير أمين السر -تنسيقية شباب الأحزاب حزب التجمع
لجنة الخطة والموازنة:
فخري الفقي رئيسا - معين
مصطفي سالم وكيلا- مستقبل وطن
ياسر عمر وكيلا- مستقبل وطن
عبد المنعم امام أمين السر- حزب العدل
لجنة الثقافة والإعلام:
درية شرف الدين رئيسا - معين
يوسف الحسيني وكيلا- مستقبل وطن
نادر مصطفي وكيلا- تنسيقية شباب الأحزاب مستقل
تامر عبد القادر امين السر - الوفد
لجنة الشئون الإفريقية:
شريف الجبلي رئيسا- مستقل
رزق جالى وكيلا- مستقبل وطن
سعداوى راغب وكيلا- مستقبل وطن
رشا أبو شقرة أمين السر - التنسيقية حزب الوفد
لجنة الشئون العربية:
يسرى المغازى رئيسا - مستقبل وطن
عباس عصمت السادات وكيلا- الإصلاح والتنمية مصريين بالخارج
أحمد فؤاد أباظة وكيلا- مستقبل وطن
أحمد مقلد أمين السر - التنسيقية حزب المؤتمر
لجنة الشئون الدستورية والتشريعية:
إبراهيم الهنيدى رئيسا -معين
إيهاب إسكندر وكيلا- مستقبل وطن
ياسر منير عبد الجواد وكيلا- مستقل
على بدر أمين السر -مستقبل وطن
لجنة العلاقات الخارجية:
كريم درويش رئيسا -مستقبل وطن
سحر البزار وكيلا- مستقبل وطن
وسيم فخرى وكيلا- مستقبل وطن مصريين بالخارج
أميرة صابر أمين السر- التنسيقية حزب المصرى الديمقراطى
لجنة الشئون الصحية:
أشرف حاتم رئيسا - مستقبل وطن
محمد الوحش وكيلا- معين
محمود حمدى أبو الخير وكيلا- مستقبل وطن
عبد المنعم شهاب أمين السر- مستقبل وطن
لجنة حقوق الإنسان:
طارق رضوان رئيسا- مستقبل وطن
أيمن أبوالعلا وكيلا- الإصلاح والتنمية
محمد عبد العزيز وكيلا- تنسيقية شباب الأحزاب مستقل
محمد تيسير مطر أمين السر- التنسيقية حزب إرادة جيل
لجنة الصناعة:
معتز محمد محمود رئيسا -الحرية المصرى
محمد سعد عوض الله وكيلا- معين
محمد السلاب وكيلا- مستقبل وطن
شحاتة أبوزيد امين السر- مستقبل وطن
لجنة الدفاع والأمن القومي:
كمال عامر رئيسا -حزب حماة الوطن
إبراهيم المصري وكيلا- حزب مستقبل وطن
أحمد العوضي وكيلا- حزب حماة الوطن
يحيي عيسوي أمين السر - مستقبل وطن