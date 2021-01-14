مصطفى بكري يستعرض تشكيل هيئات مكاتب لجان برلمان 2021.. فيديو

استعرض الإعلامي مصطفى بكري مقدم برنامج حقائق وأسرار عبر فضائية صدى البلد ما أعلنه المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الموافقة النهائية على تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية.





جاء ذلك خلال الجلسة المسائية، التي تم خلالها استعراض نتيجة الانتخابات التي أشرف عليها وكيلا المجلس، النائب محمد أبو العينين، و المستشار أحمد سعد الدين.





لجنة التضامن الاجتماعي:





عبد الهادي القصبي رئيسًا- مستقبل وطن

رضوى إسماعيل وكيلًا - مستقبل وطن

أحمد فتحي وكيلًا - تنسيقية شباب الأحزاب مستقل

هند حازم أمين السر - مستقبل وطن









لجنة الشباب والرياضة:

النائب محمود حسين رئيسًا- مستقبل وطن

النائب سامر التلاوى وكيلا -مستقبل وطن

النائب ثروت سويلم وكيلا -مستقبل وطن

النائب حسام غالي أمينا للسر- معين









لجنة التعليم والبحث العلمي:

سامي هاشم رئيسًا - مستقبل وطن

ماجدة بكري وكيلا- مستقبل وطن

مني عبدالعاطي وكيلا - مستقبل وطن

ياسمين أبوطالب أمينًا للسر- الشعب الجمهورى









لجنة القوى العاملة:

عادل عبد الفضيل رئيسًا - معين

سولاف درويش وكيلا- مستقبل وطن

احمد السيد مهنى وكيلا- الحرية المصرى

عبد الفتاح محمد أمينا للسر- مستقبل وطن









لجنة الاقتراحات والشكاوى:

عاطف ناصر رئيسا - مستقبل وطن

إبراهيم محمد إبراهيم وكيلا - حماة الوطن

محمد دسوقى وكيلا - مستقبل وطن

هشام حسين أمينا للسر- مستقل









لجنة السياحة والطيران المدني:

نورا على رئيسا- مستقبل وطن

عمرو هندى وكيلا- مستقبل وطن

محمد عبد المقصود وكيلا- مستقبل وطن

أمانى إيميل أمينا للسر -مستقبل وطن









لجنة الزراعة والأمن الغذائي:

هشام الحصري رئيسا - مستقبل وطن

حسن عبد الوهاب عيسى وكيلا - مستقل

صقر عبد الفتاح وكيلا- مستقبل وطن

علي أحمد علي امينا للسر- الشعب الجمهورى









لجنة الطاقة والبيئة:

حسام الدين صالح عوض رئيسا - مستقبل وطن

رشا رمضان وكيلا- مستقبل وطن

محمد احمد مصطفي وكيلا- الشعب الجمهورى

خالد عبد الرحمن أمين السر- مستقبل وطن









لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات:

أحمد بدوي رئيسا- مستقبل وطن

يوسف الصاوي وكيلا- مستقبل وطن

أحمد زيدان وكيلا- تنسيقية شباب الأحزاب حزب حماة الوطن

محمد يسري عبادة أمين السر- مصر الحديثة









لجنة الإسكان والمرافق:

عماد سعد حمودة رئيسا- مستقبل وطن

إيهاب منصور وكيلا- المصرى الديمقراطى

طارق شكري وكيلا- مستقل

أمين مسعود أمين السر - مستقبل وطن









لجنة الإدارة المحلية:

أحمد السجينى رئيسا- مستقبل وطن

محمد الحسينى وكيلا- مستقبل وطن

محمد وفيق مصطفى وكيلا- الشعب الجمهورى

عمرو درويش أمين السر - تنسيقية شباب الاحزاب و السياسيين





لجنة الشئون الدينية:

على جمعة رئيسا- معين

أسامة العبد وكيلا- مستقبل وطن

منصف نجيب سليمان وكيلا- معين

محمد محمود أحمد أمين سر- مستقبل وطن









لجنة النقل والمواصلات:

علاء عابد رئيسا -مستقبل وطن:

محمود الضبع وكيلا- مصر الحديثة

وحيد قرقر وكيلا- مستقبل وطن

محمد عوض أمين السر- الوفد





اللجنة الاقتصادية:

أحمد سمير رئيسا- مستقبل وطن

احمد فرغل وكيلا- مستقل

محمد السيد سليمان وكيلا- مستقبل وطن

أحمد دياب امين السر- مستقل









لجنة المشروعات الصغيرة:

محمد كمال مرعي رئيسا - مستقبل وطن

محمد الجارحي وكيلا- مستقبل وطن

هالة أبوالسعد وكيلا- مصر الحديثة

مارسيل سمير أمين السر -تنسيقية شباب الأحزاب حزب التجمع









لجنة الخطة والموازنة:

فخري الفقي رئيسا - معين

مصطفي سالم وكيلا- مستقبل وطن

ياسر عمر وكيلا- مستقبل وطن

عبد المنعم امام أمين السر- حزب العدل









لجنة الثقافة والإعلام:

درية شرف الدين رئيسا - معين

يوسف الحسيني وكيلا- مستقبل وطن

نادر مصطفي وكيلا- تنسيقية شباب الأحزاب مستقل

تامر عبد القادر امين السر - الوفد





لجنة الشئون الإفريقية:

شريف الجبلي رئيسا- مستقل

رزق جالى وكيلا- مستقبل وطن

سعداوى راغب وكيلا- مستقبل وطن

رشا أبو شقرة أمين السر - التنسيقية حزب الوفد





لجنة الشئون العربية:

يسرى المغازى رئيسا - مستقبل وطن

عباس عصمت السادات وكيلا- الإصلاح والتنمية مصريين بالخارج

أحمد فؤاد أباظة وكيلا- مستقبل وطن

أحمد مقلد أمين السر - التنسيقية حزب المؤتمر





لجنة الشئون الدستورية والتشريعية:

إبراهيم الهنيدى رئيسا -معين

إيهاب إسكندر وكيلا- مستقبل وطن

ياسر منير عبد الجواد وكيلا- مستقل

على بدر أمين السر -مستقبل وطن





لجنة العلاقات الخارجية:

كريم درويش رئيسا -مستقبل وطن

سحر البزار وكيلا- مستقبل وطن

وسيم فخرى وكيلا- مستقبل وطن مصريين بالخارج

أميرة صابر أمين السر- التنسيقية حزب المصرى الديمقراطى





لجنة الشئون الصحية:

أشرف حاتم رئيسا - مستقبل وطن

محمد الوحش وكيلا- معين

محمود حمدى أبو الخير وكيلا- مستقبل وطن

عبد المنعم شهاب أمين السر- مستقبل وطن









لجنة حقوق الإنسان:

طارق رضوان رئيسا- مستقبل وطن

أيمن أبوالعلا وكيلا- الإصلاح والتنمية

محمد عبد العزيز وكيلا- تنسيقية شباب الأحزاب مستقل

محمد تيسير مطر أمين السر- التنسيقية حزب إرادة جيل









لجنة الصناعة:

معتز محمد محمود رئيسا -الحرية المصرى

محمد سعد عوض الله وكيلا- معين

محمد السلاب وكيلا- مستقبل وطن

شحاتة أبوزيد امين السر- مستقبل وطن





لجنة الدفاع والأمن القومي:

كمال عامر رئيسا -حزب حماة الوطن

إبراهيم المصري وكيلا- حزب مستقبل وطن

أحمد العوضي وكيلا- حزب حماة الوطن

يحيي عيسوي أمين السر - مستقبل وطن