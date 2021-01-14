بطولات قوات المظلات فى حلقة خاصة بـ مصر تستطيع





واستضاف أحمد فايق مجموعة من الأبطال التى كشفت عن تفوقهم وتميزهم فى هذا السلاح، وقامت مجموعة من الأبطال بتقديم عروض تدريبة قوية.





كما عرض فايق لحظة هامة للجنود وهى لحظة القفز من الطائرة على الأرض.





وقد وضع أحمد فايق علامة لأحد الجنود لكى يقفز عليها من الطائرة، وبالفعل تمكن الجندى من الهبوط على العلامة الموضوعة وأكد الجندى أنه سقط إلى الهدف المحدد، وذلك ناتج عن التدريبات الكثيرة التى تتم.





وأكد "فايق"، أن حلقة اليوم تحمل عنوان "ابطال خلف خطوط العدو"، لكشف إجادة رجال القوات الخاصة للسباحة والغطس في المياه، والقفز في الجو، وحمل السلاح حتى ١٠٠ كيلو وهم في الجو، واسقاط السيارات والمعدات بالمظلات في أي مكان، كما يجيدون استخدام كل أنواع السلاح والمهارات القتالية.



خصص الإعلامي أحمد فايق حلقة اليوم من برنامج " مصر تستطيع" المذاع على قناة دي إم سي، من داخل سلاح المظلات بـ القوات المسلحة، ولعرض ما يقوم به الأبطال.