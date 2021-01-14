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ديني

رسالة من بابا الفاتيكان إلى وزير الأوقاف لتعزيز ثقافة السلام الإنساني

الخميس 14/يناير/2021 - 07:41 م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
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عبد الرحمن محمد

تلقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف رسالة من قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان بمناسبة اليوم العالمي للسلام بشأن التعاون لتعزيز ثقافة السلام الإنساني، وذلك عبر وزارة الخارجية المصرية.


ومن جانبه عبر وزير الأوقاف عن تقديره لهذه الرسالة ولقضية نشر ثقافة السلام الإنساني والعالمي وقبول الآخر وترسيخ أسس العيش المشترك بين البشر ، مؤكدًا أن السلام الإنساني هدف مشترك بين جميع الأديان السماوية ، وواجبنا هو العمل معا على ترسيخ ثقافة السلام العادل والشامل دون استعلاء من بعض بني البشر على بعض ، مع نبذ كل ثقافات العنف والتطرف والإرهاب .



وفي سياق آخر أعلنت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة غدا، والتي ستكون بعنوان "فريضة الزكاة وأثرها في تحقيق التوازن المجتمعي".


ووجهت وزارة الأوقاف، جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.


وتابعت نسأل الله العلي القدير أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد ، وعن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين ، وألا يكتب علينا ولا على أحد من خلقه غلق بيوته مرة أخرى.


للاطلاع علي نص الخطبة اضغط هنا


من ناحية أخرى أعلنت وزارة الأوقاف أنه في إطار خطة الوزارة  لعمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى سيتم افتتاح 16 مسجدًا جديدًا، و29 مسجدًا بعد صيانتها وترميمها وإعادة تأهيلها بإجمالي 45 مسجدًا الجمعة غدا  15/1/2021م بإذن الله تعالى.


وذكرت الوزارة في بيان، انه بذلك يصل إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م (738) مسجدًا حتى تاريخه .

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