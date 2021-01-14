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رياضة

مونديال اليد.. منتخب سلوفينيا يتقدم على كوريا الجنوبية 25-16 فى الشوط الأول

الخميس 14/يناير/2021 - 08:06 م
صدى البلد
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ريهام بكير
تقدم منتخب سلوفينيا لكرة اليد على نظيره  كوريا الجنوبية  بنتيجة  25\16  فى الشوط الأول فى إطار مباريات  المجموعة الثامنة من  بطولة العالم التي تقام بمصر 2021، في الفترة من 13 إلى 31 يناير الجارى.

تضم المجموعة الثامنة منتخبات سلوفينيا وبيلاروسيا وكوريا الجنوبية، إضافة إلى المنتخب الروسي الذي يخوض البطولة باسم “منتخب الاتحاد الروسي لكرة اليد” في ظل عقوبة الحظر المفروضة على الرياضة الروسية بسبب قضية منشطات.

ويحتاج كوريا إلى تحقيق مفاجأة للعبور إلى الدور الثانى  من البطولة، في ظل قوة المنتخبات الثلاث الأخرى، ونديتها ، من حيث المستوى الفني.

وافتتحت مباريات المجموعة الثامنة بمواجهة بيلاوسيا ، و روسيا ، و التي انتهت بالتعادل 32\32 .

ومن المقرر، أن يلتقي منتخب سلوفينيا مع نظيره الاتحاد الروسي لكرة اليد في الجولة المقبلة، بينما يلتقى  كوريا الجنوبية مع  منتخب بيلاروسيا يوم السبت المقبل.
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