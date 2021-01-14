رضا شحاتة: تحسن أداء الجونة يجعل مبارياتنا المقبلة صعبة

وعن سر علاقته مع اللاعبين قال: "لا أتعامل معهم كمدرب ولاعبين في فريقي بل هم أشقائي وأقول لهم دائما نحن لم نفعل أي شيء حتى الآن والقادم أصعب لأن المنافسين سيخوضون مبارياتنا بقوة أكبر".

وعن مواجهة الزمالك الثلاثاء المقبل في ثامن جولات الدوري قال: "مباراة كبيرة أمام نادي كبير وأتمنى التوفيق وتحقيق نتيجة إيجابية".





وأتم رضا شحاتة "نريد لعب كرة قدم لا تعتمد على الدفاع وخطف نقطة للتعادل نريد تقديم كرة جميلة وأتمنى أن تكون مباراة جيدة".





ووصل رصيد الجونة إلى 15 نقطة يحتل بهم المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري بفارق نقطة عن الأهلي والزمالك صاحبي الصدارة.



