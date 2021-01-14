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رياضة

رضا شحاتة: تحسن أداء الجونة يجعل مبارياتنا المقبلة صعبة

الخميس 14/يناير/2021 - 08:21 م
رضا شحاتة
رضا شحاتة
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محمد رشاد
أكد رضا شحاتة المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة على أن المباريات القادمة ستكون أصعب لفريقه وأن كل المنافسين سيخوضون مبارياتهم ضده بقوة أكبر بسبب تحسن فريقه الفني.

وقال رضا شحاتة لقناة "أون تايم سبورتس" عقب الفوز على الاتحاد السكندري في سابع جولات الدوري الممتاز بهدفين دون رد قائلا: "نريد أن نثبت إننا فريق مختلف الوسم الجاري، كنا نستطيع قتل المباراة مبكرا ولكن الأهم هو الفوز في النهاية".

وعن سر علاقته مع اللاعبين قال: "لا أتعامل معهم كمدرب ولاعبين في فريقي بل هم أشقائي وأقول لهم دائما نحن لم نفعل أي شيء حتى الآن والقادم أصعب لأن المنافسين سيخوضون مبارياتنا بقوة أكبر".

وعن مواجهة الزمالك الثلاثاء المقبل في ثامن جولات الدوري قال: "مباراة كبيرة أمام نادي كبير وأتمنى التوفيق وتحقيق نتيجة إيجابية".

وأتم رضا شحاتة "نريد لعب كرة قدم لا تعتمد على الدفاع وخطف نقطة للتعادل نريد تقديم كرة جميلة وأتمنى أن تكون مباراة جيدة".

ووصل رصيد الجونة إلى 15 نقطة يحتل بهم المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري بفارق نقطة عن الأهلي والزمالك صاحبي الصدارة.

ويظل الجونة الفريق الوحيد الذي لم يخسر في الدوري خلال الموسم الجاري مع الأهلي والزمالك رغم خوضه لمباراة أكثر من قطبي الكرة المصرية.
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