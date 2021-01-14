محمد معيط يبشر المعلمين بالزيادة: هتتصرف الشهر دا

وأوضح معيط خلال مداخلة مع "اكسترا نيوز" قائلا:" على سبيل المثال مساندة قطاع الطيران بـ 2 مليار جنيه، و3 مليارات لدعم القطاع السياحى".





وتابع وزير المالية قائلا:" ضخينا سيولة كبيرة للمجتمع للتعامل مع الظروف الراهنة، زى مثلا زيادة البدل لأعضاء المهن الطبية، وزيادات المعلمين التى هتتصرف الشهر دا".





وأشار معيط إلى أن انخفاض العجز الكلي من 4.1% إلى 3.6%، في حين بلغ معدل النمو السنوي للمصروفات 9.6% في ضوء ارتفاع مخصصات الاستثمارات الحكومية.





وأكد الوزير أن مؤشرات الموازنة عكست خلال هذه الفترة تحقيق فائض أولي قدره نحو 14 مليار جنيه، رغم التداعيات السلبية لجائحة كورونا.





وتابع معيط قائلا:" المخصصات المالية لوزارة الصحة موازنة مفتوحة، وتم تحويل مليار للتعامل مع فيروس كورونا وشراء المستلزمات الطبية".





ولفت وزير المالية، إلى أنه تم تحويل مليار جنيه لوزارة الصحة لشراء لقاح فيروس كورونا، معقبا: "مستنين الفاتورة بالكامل عشان عاوزين لقاحات لـ 100 مليون مصرى".