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رياضة

مونديال اليد.. إصابة خطيرة للاعب منتخب كوريا في لقاء سلوفينيا

الخميس 14/يناير/2021 - 08:12 م
منتخب كوريا
منتخب كوريا
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عمرو ابوبكر
تعرض لاعب منتخب كوريا الجنوبية الى اصابة قوية خلال مشاركته في مباراة منتخب بلاده امام نظيره السلوفيني في بطولة كأس العالم لكرة اليد. 

وتحتضن مصر بطولة كاس العالم لليد، رغم تفشي فيروس كورونا، وذلك للالتزام بالاجراءات الاحترازية اللازمة. 

سقط لاعب كوريا على الأرض دون مشاركة مع أحد، ويبدو أن تعرض الى التواء قوي في الركبة، وتم نقله سريعاََ من أرض الملعب الى الخارج على ناقلة. 

وانطلقت فعاليات المونديال رقم 27 في تمام السابعة مساء اليوم بمباراة افتتاحية تجمع منتخب مصر ومنتخب تشيلي، ويسبقها حفل فني بمناسبة افتتاح البطولة .
 
وأعلنت اللجنة المنظمة للبطولة بأن الجميع على أهبة الاستعداد، وتم توزيع الموارد البشرية المشاركة في أعمال التنظيم من أعضاء اللجان الفرعية، والشباب المتطوعين كلُ في موقعه لأداء المهام المطلوبة.

كما أن مصر دائمًا تسعى نحو افتتاح المونديال في أفضل صورة انطلاقة قوية يعقبها التنظيم المتميز والمعتاد على كافة المستويات للبطولة الأكبر على مستوى العالم في كرة اليد.
 
وجددت اللجنة تأكيدها علي الالتزام التام بكل الإجراءات الاحترازية اللازمة تفاديًا للإصابة بفيروس كورونا من خلال إتباع نموذج الفقاعة الطبية الذي تقدمه مصر كمنهج علمي لاتباعه في البطولات الدولية المقبلة.
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