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ثقافة

الثقافة تحتفل بتخريج 64 موهبة من مشروع ابدأ حلمك في الشرقية

الخميس 14/يناير/2021 - 08:55 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
سلمت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية شهادات تخريج دفعة محافظة الشرقية، والتى ضمت 64 متدربًا ، وذلك أثناء الاحتفالية التى نظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة الدكتور أحمد عواض بقصر ثقافة الزقازيق وبحضور عدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

أكدت عبدالدايم استمرار خطط اكتشاف ودعم المواهب باستخدام أساليب التدريب العلمية المتخصصة ، وأضافت أن تخريج الدفعات الأولى من مشروع ابدا حلمك لاعداد الممثل الشامل اكد نشر منظومة القيم الإيجابية بين الشباب ونجح فى استثمار طاقاتهم ، واعلنت اعتماد الخريجين كفرقة مسرحية نوعية ووجهت التحية لفريق عمل المشروع على الاداء المتميز الذي ظهر عليه الشباب وطالبتهم بمزيد من الجهد لاكتشاف النابغين في محافظات المرحلة الثانية التى تم الاعلان عنها . 
 
وثمن غراب  جهود وزارة الثقافة، ومساعيها التنويرية المتميزة في إثراء الحياة الثقافية والإبداعية بالمحافظة، والاهتمام الكبير برعاية وتطوير قدرات أبناءها من الواعدين ، وقال إن ورشة "إبدا حلمك" منذ انطلاقها احدثت حالة من الحراك الثقافي والفني بين الشباب بالمحافظة، وبثت فيهم مزيدًا من الروح  والأمل والطموح، حيث نجحت فى جذب واكتشاف مجموعة من المواهب المتميزة من بمختلف الفئات العمرية فى الشرقية. 

ووجه عواض التحية لوزيرة الثقافة على دعمها الكبير لهذا المشروع ومتابعتها المستمرة لخطوات تنفيذه فى الأقاليم تحقيقا لمبدا العدالة الثقافية واوضح أن الورشة التدريبية لدفعة الشرقية استمرت 6 أشهر وبلغ إجمالي عدد المتقدمين للالتحاق بها 594 شابا، وتم قبول 120 شابا وفتاه ووصل للمرحلة النهائية منها 64 موهبة بواقع 15 من الإناث 49 من الذكور.

 وقال انه تخريج دفعة محافظة الشرقية ومن قبلها أسيوط والفيوم ياتى كختام للمرحلة الاولى حيث تنطلق المرحلة الثانية من المشروع في خمس محافظات هي بني سويف، كفر الشيخ، بورسعيد، كرداسة بالجيزة واسوان. 

حضر الاحتفالية الفنان هشام عطوة نائب رئيس هيئة قصور الثقافة والمشرف العام على مشروع ابدا حلمك ، الفنان أحمد الشافعي رئيس الادارة المركزية للشئون الفنية والمخرج احمد طه المدير الفنى للورشة وبدأت بفيلم تسجيلي تضمن المراحل التنفيذية للمشروع وإبداعات خريجيه المتعددة، كما شملت عرض مسرحي استعراضى للخريجين بعنوان "ابيض واسود" من نتاج الورش المتنوعة بالمبادرة، مستوحى من مسرحية "الفرافير" ليوسف ادريس وتخلله مختارات من رباعيات صلاح جاهين .
 
ضم فريق عمل المدربين بالشرقية كل من سامح بسيوني، تدريب تمثيل، أحمد شوقي، تدريب دراما، محمود حنفي تدريب سينوغرافيا، سامح  عيسى، تدريب موسيقى، محمد ميزو، تدريب أداء حركي، وفيق محمود  المشرف الإقليمي. 
 
سبق الاحتفالية لقاء جمع وزيرة الثقافة ومحافظ الشرقية ناقشا خلاله، العديد من الموضوعات المتعلقة بآليات تكثيف الفعاليات والأنشطة الثقافية التي تقدمها الوزارة بالمحافظة، بالشكل الذي يحقق عملية نشر التنوير بين مختلف شرائح المجتمع المصري وفي نهايته تبادلا الدروع التذكارية.
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