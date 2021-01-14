بعد الأمطار الغزيرة .. الإسكندرية ترفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة حالة الطقس السيئ

شدد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية ، على جميع التنفيذيين ورؤساء الأحياء وبالتنسيق مع شركة الصرف الصحي، بالتواجد الميداني بمختلف الشوارع على مدى الساعة، وتفقد أعمال رفع تجمعات مياه الأمطار خلال النوة والاطمئنان على سيولة الحركة المرورية.





كما اكد علي استمرار العمل على كسح وشفط اي تجمعات لمياه الامطار لحين انتهاء النوة واستقرار حالة الأحوال الجوية.





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وفي هذا الصدد، تابع الأستاذ محارب هيلع رئيس حي شرق اعمال تصريف مياه الامطار بنطاق الحي حيث تم شفط مياه الامطار بشارع فيكتور عمانويل، اسفل كوبري الناموس، كوبري كليوباترا، مطلع كوبري ابيس.





وتفقد اللواء علاء يوسف، رئيس حي وسط، أعمال تصريف مياه الأمطار بنطاق الحي، وذلك بكافة البؤر الساخنة بحي وسط، أسفل الانفاق والكباري: نفقي عبد المنعم رياض بشارع قنال السويس ، نفق منشا؛ كوبري محرم بك، وانفاق طريق الكورنيش: الابراهيمية ؛ كامب شيزار؛ الشاطبي ، والسلسلة ،وشوارع :طريق الحرية،جواد حسني؛ السلطان حسين، ميدان الخرطوم، وشامبليون ،شواع منطقة محرم بك، كارفور والداون تاون، وطريق المحمودية.





وتابعت المهندسة جيهان مسعود، رئيس حي المنتزه أول، عمليات شفط مياه الأمطار بشوارع مصطفي كامل، ش أمين حسونة، مساكن عثمان.





وواصل اللواء أشرف بهجت رئيس حي المنتزة ثان متابعة أعمال تصريف مياه الامطار بنطاق الحي حيث تم كسح التجمعات بشارع ٢٥ بحرية منطقة طوسون.





وعلي الصعيد ذاته ، تابع الاستاذ محمود بريك رئيس حي العامرية ثان اعمال تصريف مياه الامطار بشارع الكينج بجوار السكة الحديد من مزلقان الوادي حتي الديزرت هوم.