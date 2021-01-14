ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

وزير الخارجية السعودي من روسيا : يجب التصدي للتدخلات الإيرانية المستمرة في المنطقة

الخميس 14/يناير/2021 - 09:01 م
وزير الخارجية السعودي
وزير الخارجية السعودي ونظيره الروسي
Advertisements
محمود نوفل
أكد  وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، أن المباحثات مع نظيره الروسي سيرجي لافروف تناولت  جهود تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي في منطقة الخليج.

كما بين  بن فرحان أن المباحثات تناولت أيضا  ضرورة التصدي للتدخلات الإيرانية المستمرة في المنطقة.

وكان  وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، عقد  جلسة مباحثات رسمية الخميس، مع نظيره الروسي، سيرجي لافروف، خلال زيارته الرسمية إلى العاصمة الروسية موسكو.

ومن جانبه أكد وزير الخارجية الروسي،  أن شغور منصب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا لم يسهم في التوصل إلى حل سياسي، معربا عن أمله في أن يسرع تعيين مبعوث خاص للمنظمة الدولية في التوصل إلى تسوية سياسية.

Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عمر الـ30 والأول في تاريخ السلطنة.. من هو ولي عهد عمان الجديد

علاج منزلي للقيء عند الأطفال

للرجال والسيدات .. الهرمونات تسبب 5 أمراض