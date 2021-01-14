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ديني

خالد الجندي يشكر "dmc" في عيد ميلادها": ساهمت في تجديد الخطاب الديني

الخميس 14/يناير/2021 - 08:47 م
خالد الجندي
خالد الجندي
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عبد الرحمن محمد
وجه الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، الشكر لقناة "dmc"، وقال إنها قناة فتحت فرصة تجديد الخطاب الدينى منذ إنطلاقها قبل 4 سنوات.

وأضاف "الجندى"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر قناة "dmc"، أن حلقة اليوم ستكون مميزة كونها  تزامنت مع مناسبة عزيزة على نفوسنا وقلوبنا اختلطت ذكراها بالعلم الذى تعلمناه فى أزهرنا الشريف ، كما أنها مناسبة ساهمة وساعدت فى تكوين العقل الدعوى للكثيرين من الدعاة، وتابع:" عيد ميلاد دى أم سى اليوم .. شكرًا دى أم سى ..كل سنة وأنت طيبة".

وروى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم:" من لا يشكر الناس لا يشكر الله"، مشيرًا إلى أن الشكر واجب علينا جمعيًا كون قناة "DMC"، فتحت لنا فرصة تجديد الخطاب الدينى"، وتابع:"برنامج لعلهم يفقهون وضح كيف يكون أدب الأختلاف.. برنامج لعلهم يفقهون يعمل  لصالح الدين والوطن والأزهر الشريف".

من جانبه قال الشيخ  رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامى، الذى شارك فى تقديم البرنامج، إن قناة "DMC"، عرفت الناس بعلمائهم ، وتابع:"شكرًا دى أم سى ..كل سنة وأنت طيبة"، كما أنها كانت منصة للحوار وأدب الاختلاف.
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