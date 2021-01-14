برلماني: سنعمل على تحقيق التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية

قال النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب، إنه سيتم العمل على تحقيق التوازن والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، متمنيا أن تستمر الحكومة في تقديم الدعم الكامل لمجلس النواب الجديد كما فعلت مع المجلس المنقضي.





وأضاف مسعود، لـ"صدى البلد"، أن مجلس النواب سيعمل خلال الفترة المقبلة على البحث في القوانين المختلفة والتي بشأنها تعمل على خدمة المواطنين، مشيرا إلى أن الجهتين التشريعية والتنفيذية تعمل كهيكل واحد لخدمة المواطن والوطن بشكل عام.





وتابع عضو مجلس النواب: "علينا أن نستغل الفترة المقبلة في حل المشكلات والعمل على النظر في القوانين التي واجهت عوائق عند تطبيقها مثل قانون التأمين الصحي الشامل في عدد من المحافظات"، مؤكدا أن القادم سيكون أفضل وأن المواطن سيشعر بتحسن كبير في الخدمات المقدمة في مختلف المحافظات على حد تعبيره.





يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، هنأ المُستشار حنفي جبالي، بمناسبة انتخابه رئيسًا للمجلس، خلال الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب الذي يبدأ أعمال دور الانعقاد الأول له، وذلك بحضور المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، ووكيلي المجلس المستشار أحمد سعد الدين، ومحمد أبو العينين.





وأعرب رئيس الوزراء خلال الزيارة عن تمنياته بالتوفيق والنجاح لرئيس مجلس النواب، في مهمته الوطنية، مؤكدًا أنه قامة عظيمة، ترأست قمة الهرم الدستوري في مصر، كما تقدم بالتهنئة لوكيلي المجلس، مؤكدًا أن البرلمان والحكومة هما قوام العمل بالدولة المصرية، وأنه وجه الحكومة بالتعاون الكامل مع المجلس، ومساعدته في أداء دوره الرقابي والتشريعي.





وأوضح رئيس الوزراء أن هناك توجيهًا لأعضاء الحكومة بالتواجد في الجلسات حال طلبهم، لافتًا إلى أنه سيكون هناك أيام مُحددة لكل وزير لمقابلة النواب، وهناك أمانة كاملة في مجلس الوزراء لمعاونة النواب في أداء مهامهم، وقدم مدبولي لرئيس مجلس النواب مذكرة بمشروعات القوانين التي تم إرسالها إلى البرلمان بهدف الاستمرار في مناقشتها.