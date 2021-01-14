ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلماني: سنعمل على تحقيق التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية

الخميس 14/يناير/2021 - 09:18 م
النائب أمين مسعود
النائب أمين مسعود
Advertisements
القسم السياسى
قال النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب، إنه سيتم العمل على تحقيق التوازن والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، متمنيا أن تستمر الحكومة في تقديم الدعم الكامل لمجلس النواب الجديد كما فعلت مع المجلس المنقضي. 

وأضاف مسعود، لـ"صدى البلد"، أن مجلس النواب سيعمل خلال الفترة المقبلة على البحث في القوانين المختلفة والتي بشأنها تعمل على خدمة المواطنين، مشيرا إلى أن الجهتين التشريعية والتنفيذية تعمل كهيكل واحد لخدمة المواطن والوطن بشكل عام. 

وتابع عضو مجلس النواب: "علينا أن نستغل الفترة المقبلة في حل المشكلات والعمل على النظر في القوانين التي واجهت عوائق عند تطبيقها مثل قانون التأمين الصحي الشامل في عدد من المحافظات"، مؤكدا أن القادم سيكون أفضل وأن المواطن سيشعر بتحسن كبير في الخدمات المقدمة في مختلف المحافظات على حد تعبيره. 

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، هنأ المُستشار حنفي جبالي، بمناسبة انتخابه رئيسًا للمجلس، خلال الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب الذي يبدأ أعمال دور الانعقاد الأول له، وذلك بحضور المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، ووكيلي المجلس المستشار أحمد سعد الدين، ومحمد أبو العينين. 

وأعرب رئيس الوزراء خلال الزيارة عن تمنياته بالتوفيق والنجاح لرئيس مجلس النواب، في مهمته الوطنية، مؤكدًا أنه قامة عظيمة، ترأست قمة الهرم الدستوري في مصر، كما تقدم بالتهنئة لوكيلي المجلس، مؤكدًا أن البرلمان والحكومة هما قوام العمل بالدولة المصرية، وأنه وجه الحكومة بالتعاون الكامل مع المجلس، ومساعدته في أداء دوره الرقابي والتشريعي.

وأوضح رئيس الوزراء أن هناك توجيهًا لأعضاء الحكومة بالتواجد في الجلسات حال طلبهم، لافتًا إلى أنه سيكون هناك أيام مُحددة لكل وزير لمقابلة النواب، وهناك أمانة كاملة في مجلس الوزراء لمعاونة النواب في أداء مهامهم، وقدم مدبولي لرئيس مجلس النواب مذكرة بمشروعات القوانين التي تم إرسالها إلى البرلمان بهدف الاستمرار في مناقشتها.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

برلماني: مجلس الشيوخ لم يتساو بالنواب بسبب هذه المادة

مدبولى يوجه أعضاء الحكومة بالتواصل والتنسيق مع مجلس النواب بما يحقق صالح وطننا

رئيس الوزراء يهنئ جبالي وأبو العينين وسعد: الجلسات عكست الوجه الحضاري لمصر

رئيس الوزراء يصل مجلس النواب لتقديم التهنئة للأعضاء الجدد

رئيس الوزراء يتوجه لمجلس النواب لتهنئة المستشار حنفى جبالى

مدبولي: توجيه للحكومة بالتعاون الكامل مع مجلس النواب

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة.. شوبير يكشف مفاجأة الأهلي في مونديال الأندية.. والزمالك يعلن تعطل انتقال مصطفى محمد للدوري الفرنسي

الطيران الإسرائيلي يغطي سماء الجولان وجنوب لبنان

لتجديد إذن العمل .. الكويت تصدر قرارا مهمًا بشأن الوافدين

لـ المواطنين والمقيمين.. رسالة عاجلة من أمن الدولة السعودي

بشرى لأصحاب قضايا النفقة والمخطوبين| تعديلات جديدة على قانون الأحوال الشخصية

جلطة وذبحة صدرية.. تدهور الحالة الصحية لـ طليقة ماجد المصري

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالاتفاق مع زوجته.. مراهق يرتكب جريمة وحشية والضحية رضيعته حديثة الولادة

سحرية وفعالة.. أهم استخدامات زيت جوز الهند

صداع الرأس الدائم.. تعرف على أسبابه وعلاجه