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محافظ كفر الشيخ: إجراءات صارمة ضد مخالفي قيود كورونا.. فيديو

الخميس 14/يناير/2021 - 09:35 م
محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ
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حمزة شعيب
أشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالمواطنين للالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، مؤكدا على جميع العاملين بالمطاعم ضرورة الالتزام بتقليل الكثافة 50 %، مع ضرورة التباعد الاجتماعي، منعا لتعرض المنشأة للغلق والغرامة. 

وتابع محافظ كفر الشيخ خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أنه تم توعية الشعب بالإجراءات الاحترازية في إطار خطة الدولة لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد.

وأكد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، أن هناك بعض الأسر تسمح لأبنائهم الذهاب إلى سناتر للدروس الخصوصية غير مرخصة ولا تطبق الإجراءات الاحترازية.
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