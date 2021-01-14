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أخبار العالم

زوجها يتجاهلها.. ميلانيا ترامب تكتشف عدم حضورها حفل تنصيب بايدن من تغريدة

الخميس 14/يناير/2021 - 09:31 م
ترامب وزوجته ميلانيا
ترامب وزوجته ميلانيا
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شيماء مصطفى
اكتشفت السيدة الأولى للولايات المتحدة الأمريكية، ميلانيا ترامب، أنها لن تحضر حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، من تغريدة لزوجها على موقع "تويتر" في 8 يناير، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الخميس.

وقال أحد كبار موظفي البيت الأبيض للشبكة الأمريكية، اليوم الخميس، إن ميلانيا ترامب لم تكن متأكدة مما إذا كان زوجها سيتجاوز التقاليد ويرفض حضور حفل تنصيب بايدن، ما يقوض بشكل رمزي الانتقال السلمي للسلطة.

وأضاف أن ميلانيا اكتشفت أنها لن تحضر هي وزوجها حفل التنصيب، بعدما قام ترامب بالتغريد بشأن ذلك في 8 يناير، مشيرًا: "ليست هذه هي المرة الأولى التي تعلم فيها بما كان يفعله من خلال تغريدات بدلا من إخبارها".

وكان ترامب أعلن في تغريدة سابقة، قبل حظر حسابه من قبل موقع "تويتر"، إنه لن يحضر حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن المقرر له في 20 يناير.

يذكر أن ميلانيا ترامب التزمت الصمت إلى حد كبير بشأن حملة زوجها لإلغاء نتيجة انتخابات 2020، على الرغم من أنها بدا أنها تدعم جهوده بالدعوة إلى "انتخابات نزيهة" بعد خسارته.

وكتبت ميلانيا على "تويتر"، في اليوم التالي لإعلان وسائل الإعلام أن بايدن هو الفائز: "الشعب الأمريكي يستحق انتخابات نزيهة.. يجب احتساب كل تصويت قانوني.. يجب أن نحمي ديمقراطيتنا بشفافية كاملة".

ولكن برغم مكافحة ترامب من أجل البقاء في البيت الأبيض، أمضت زوجته ميلانيا الشهرين الماضيين في الاستعداد للحياة بعد واشنطن العاصمة، فكانت تحزم أمتعتها، وتشحن ممتلكات الأسرة إلى منتجع الرئيس مار إيه لاجو في بالم بيتش، بالإضافة إلى اعتزام إرسال ابنها بارون المدرسة في فلوريدا.
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