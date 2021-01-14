رجل الأتوبيس: بحزن من أفراح الشارع وأغاني المهرجانات.. فيديو

عبر رجل الأتوبيس، عبد العظيم أبو يوسف، عن حزنه الشديد من الأفراح التي تقام في منطقته، بسبب الأغاني الشعبية والمهرجانات عالية الصوت التي تدخل إلى منزله، حيث إنه يفضل سماع القرآن الكريم والأغاني الوطنية.





وأضاف «رجل الأتوبيس» في فيديو لـ «صدى البلد» أنه يحب سماع القرآن جدًا خاصة من الشيوخ: « ناصر القطامي، سعود شريم، محمد رفعت، محمود البجرمي، معلقًا: "هتغيبني عن الوجود وادعيلي وانتِ بتسمعي سورة طه من الشيخ محمود"».





وتابع رجل الأتوبيس، الذي اعتاد بيع "السبح" الملونة في الشوارع منذ شبابه حتى وصوله إلى العقد الخامس من عمره، أن القرآن شعاره في الحياة، حيث يعلق سورة الإخلاص في شريط برقبته، وكذلك آية الكرسي.



