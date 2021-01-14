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منوعات

رجل الأتوبيس: بحزن من أفراح الشارع وأغاني المهرجانات.. فيديو

الخميس 14/يناير/2021 - 10:46 م
رجل الأتوبيس، عبد
رجل الأتوبيس، عبد العظيم أبو يوسف
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يارا زكريا .. تصوير: ندا حمدي
عبر رجل الأتوبيس، عبد العظيم أبو يوسف، عن حزنه الشديد من الأفراح التي تقام في منطقته، بسبب الأغاني الشعبية والمهرجانات عالية الصوت التي تدخل إلى منزله، حيث إنه يفضل سماع القرآن الكريم والأغاني الوطنية. 

وأضاف «رجل الأتوبيس» في فيديو لـ «صدى البلد»  أنه يحب سماع القرآن جدًا خاصة من الشيوخ: «ناصر القطامي، سعود شريم، محمد رفعت، محمود البجرمي، معلقًا: "هتغيبني عن الوجود وادعيلي وانتِ بتسمعي سورة طه من الشيخ محمود"».

وتابع رجل الأتوبيس، الذي اعتاد بيع "السبح" الملونة في الشوارع منذ شبابه حتى وصوله إلى العقد الخامس من عمره، أن القرآن شعاره في الحياة، حيث يعلق سورة الإخلاص في شريط برقبته، وكذلك آية الكرسي. 


وأشار رجل الأتوبيس عبد العظيم ضاحكًا إلى أنه في بداية زواجه كان يبحث عن تاريخ انتهاء العقد، فوجده عقدا مفتوحا، فتسبب له الأمر في اكتئاب، وانهيار عصبي،  وانقطاع في الأحبال الصوتية، وانكسار في القصبة الهوائية، وهبوط في ضغط الدم، والتهاب في المفاصل.

واختتم ضاحكًا أن الإمام في المسجد قال للمصلين في احدى المرات: «كل اللي مراته تعباه يقوم يقف، فقام كل اللي في الجامع إلا أنا، قالي: يعني انت اللي مراتك مريحاك، فرديت: الله يخرب بيتها كسرالي وسطي».
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