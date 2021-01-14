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أخبار البلد

يمر بـ6 أكتوبر والإسكندرية والعلمين.. انطلاق أول قطار سريع بمصر خلال عامين.. فيديو وصور

الخميس 14/يناير/2021 - 10:28 م
قطار كهربائى
قطار كهربائى
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حمادة خطاب
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق وشركة سيمنز العالمية؛ لتنفيذ منظومة متكاملة للقطار الكهربائى السريع فى مصر.

وفى التقرير التالى نستعرض أبرز المعلومات عن إتفاقية منظومة القطار السريع الجديد:

الاتفاقية جاءت بعد مفاوضات طويلة انتهت بعد لقاء ممثلى الشركة بالرئيس السيسي باتفاق الطرفين على شروط ممتازة

مصر تنفذ المنظومة المتكاملة للقطار الكهربائى السريع  بإجمالى أطوال حوالى 1000 كم على مستوى الجمهورية

تبلغ التكلفة الإجمالية للمنظومة 360 مليار جنيه

يتم تنفيذ المشروع بمواصفات تعد الأعلى على مستوى العالم؛ حيث لا توجد تقاطعات ولا مزلقانات كما هو معمول به في السكك الحديدية الحالية

مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العلمين)، يبلغ طوله 460 كم، ويشمل 15 محطة 

السرعة التصميمية للقطار تبلغ 250 كم/ ساعة  وسيساهم فى ربط العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة بشبكة السكك الحديدية لنقل الركاب والبضائع من خلال وسيلة نقل سريعة وعصرية وآمنة 

سيبدأ من مدينة العين السخنة على ساحل البحر الأحمر وحتى مدينة العلمين الجديدة مرورا بالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة السادس من أكتوبر ومحطة سكك حديد الإسكندرية الحالية ومدينة برج العرب.

تم الانتهاء من أعمال أبحاث التربة والرفع المساحي وتخطيط المسار

جار العمل في تنفيذ الجسور الترابية والكباري والأعمال الصناعية للمسار وكذا المحطات والأسوار بواسطة كبريات الشركات المصرية المتخصصة في هذه المجالات

ستبدأ الشركة الالمانية فى أعمال الاشارات والاتصالات والتحكم ونظم الكهرباء  بالتزامن مع هذه الأعمال

كما ستبدأ الشركة الالمانية فى تصنيع وتوريد 34 قطار ركاب و10 جرارات لنقل البضائع

من المخطط الإنتهاء من أعمال تنفيذ المشروع بالكامل خلال عامين من تاريخ تفعيل التعاقد الموقع مع شركة سيمنز العالمية

روعي عند تشغيل القطار الكهربائى أن يخدم المدن الجديدة؛ لتلافي حدوث ما تم من نقص في ربط المدن العمرانية الجديدة  بخطوط سكك حديدية.

يمر بـ6 أكتوبر والإسكندرية والعلمين.. انطلاق أول قطار سريع بمصر خلال عامين.. فيديو وصور
يمر بـ6 أكتوبر والإسكندرية والعلمين.. انطلاق أول قطار سريع بمصر خلال عامين.. فيديو وصور
يمر بـ6 أكتوبر والإسكندرية والعلمين.. انطلاق أول قطار سريع بمصر خلال عامين.. فيديو وصور
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