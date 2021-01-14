الأوقاف تعيد فتح 3 مساجد في شمال سيناء

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الخميس قرار لجنة أزمة كورونا بديوان عام الوزارة بإعادة فتح ثلاثة مساجد بمديرية أوقاف شمال سيناء، وهي مسجد شراب – شارع البحر غرب العريش ومسجد أحمد رفاعي – حي آل رفاعى و مسجد عائشة أم المؤمنين – العريش شرق.
كما أفادت المديرية بأنه حضر إلى مقرها عواقل ومشايخ عائلات رواد المساجد المذكورة وتقدموا بإقرارات تفيد الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية والوقائية ومعاونة العاملين بالمساجد بالتعقييم المستمر وتطبيق تعليمات الوزارة.
وأفادت المديرية بأنه تم غلق هذه المساجد لعدم التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، يوم الأربعاء الموافق 6 / 1 / 2021م.
كما أفادت المديرية بأنه حضر إلى مقرها عواقل ومشايخ عائلات رواد المساجد المذكورة وتقدموا بإقرارات تفيد الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية والوقائية ومعاونة العاملين بالمساجد بالتعقييم المستمر وتطبيق تعليمات الوزارة.
وفي سياق آخر وصل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف منذ قليل الى محافظة أسوان يرافقه الدكتور خالد العناني وزير السياحة و الآثار وكان في استقبالهما اللواء أشرف عطية محافظ أسوان في مطار المحافظة .