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ديني

الأوقاف تعيد فتح 3 مساجد في شمال سيناء

الخميس 14/يناير/2021 - 10:37 م
وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
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عبد الرحمن محمد
اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الخميس  قرار لجنة أزمة كورونا بديوان عام الوزارة بإعادة فتح ثلاثة مساجد بمديرية أوقاف شمال سيناء، وهي مسجد شراب – شارع البحر غرب العريش ومسجد أحمد رفاعي – حي آل رفاعى و مسجد عائشة أم المؤمنين – العريش شرق.

وأفادت المديرية بأنه تم غلق هذه المساجد لعدم التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، يوم الأربعاء الموافق 6 / 1 / 2021م.

كما أفادت المديرية بأنه حضر إلى مقرها عواقل ومشايخ عائلات رواد المساجد المذكورة وتقدموا بإقرارات تفيد الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية والوقائية ومعاونة العاملين بالمساجد بالتعقييم المستمر وتطبيق تعليمات الوزارة.

وفي سياق آخر وصل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف منذ قليل الى محافظة أسوان يرافقه الدكتور خالد العناني وزير السياحة و الآثار وكان في استقبالهما اللواء أشرف عطية محافظ أسوان في مطار المحافظة .

ويلقي وزير الأوقاف غدا خطبة الجمعة من المسجد الجامع بأسوان بعنوان " فريضة الزكاة وأثرها على التوازن المجتمعي " بحضور القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة .

وأكد الوزير في تصريح لـ " صدى البلد " أنه سيتم توقيع بروتوكول تعاون مع جامعة أسوان لتدريب أئمة الأقصر وأسوان وقنا . 

وكانت  وزارة الأوقاف أعلنت ، أن موضوع خطبة الجمعة غدا، سيكون بعنوان "فريضة الزكاة وأثرها في تحقيق التوازن المجتمعي".

ووجهت وزارة الأوقاف، جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

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