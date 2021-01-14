عبد الحفيظ يكشف خطوات الأهلي لإعداد قائمة الفريق استعدادا لكأس العالم للأندية





وقال عبدالحفيظ خلال تصريحات عبر فضائية الأهلي: "متاح حتى يوم 22 من الشهر الجاري اختيار 23 لاعبًا في قائمة الفريق النهائية لكأس العالم للأندية من قائمة الفريق البالغة 35 لاعبًا، وإذا حدث شيء خلال هذه الفترة قبل البطولة من الممكن أن يتم اجراء استبدال بناء على سبب منطقي.





وأضاف عبد الحفيظ :"من الممكن السفر بـ23 لاعبًا أو أكثر حسب الاختيار الفني الذي سيحدده المدير الفني وموعد السفر سوف يتحدد خلال 48 ساعة بعد مناقشة الأمر مع الجهاز الفني.





جدير بالذكر أن النادي الأهلي مكتمل الصفوف بشكل جيد، ويسير بخطى جيدة خلال الفترة الأخيرة بعد تولي الجنوب افريقي بيتسو موسيماني الادارة الفنية للفريق.







