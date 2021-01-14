ضبط مخزن أسطوانات أكسجين في البحيرة

نفذت مديرية تموين البحيرة، اليوم، حملة تموينية مكبرة، بالتعاون مع مباحث التموين ومديرية الصحة، لضبط حالات الغش التجاري و السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي داخل الأسواق بمركز دمنهور.

أسفرت الحملة عن ضبط 14 أسطوانة أكسجين سعة الأسطوانة 150 بار، بأحد المخازن بمدينة دمنهور كان صاحبها قام بتخزينها وحجبها لزيادة سعرها في سبيل احتياج المرضى لها.

وشهدت محافظة البحيرة، أمس، وفاة مصاب بفيروس كورونا، والذي سبق وبث مقطع فيديو من داخل مستشفى صدر دمنهور استغاث خلاله من نقص الأكسجين.

ولفظ محمد القصاص، المعلم بالتربية والتعليم، أنفاسه الأخيرة بمستشفى كفر الدوار، المخصص لعزل مصابي فيروس كورونا عقب نقله إليه من مستشفى صدر دمنهور.

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