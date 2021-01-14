خالد الغندور: نادٍ مصري يفاوض فرجاني ساسي والزمالك يرفض

كشف خالد الغندور الإعلامي الحالي ونجم الزمالك الأسبق، عن مفاوضات شفهية من نادٍ مصري لتقديم عرض لضم التونسي فرجاني ساسي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.





وأضاف الغندور خلال تصريحاته في برنامج زملكاوي، المُذاع عبر فضائية الزمالك: تم الاتصال بأحد مسؤولي الزمالك من قبل نادٍ مصري لشراء فرجاني ساسي، والزمالك رفض تمامًا بيعه.





وأكمل: "اللجنة المؤقتة بالزمالك في طريقها لتقديم عرض مناسب لفرجاني ساسي لكي يستمر مع الزمالك 3 سنوات مقبلة".





وواصل: "خلال الأيام المقبلة سيتم عرض هذا الأمر على وكيل أعمال ساسي".