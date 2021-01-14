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تعليم

بشرى للمعلمين.. اعتماد الترقيات المتأخرة وصرف البدل بأثر رجعي في هذا التوقيت

الخميس 14/يناير/2021 - 11:29 م
مدير تعليم القاهرة
مدير تعليم القاهرة
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عبد العزيز جمال - ياسمين بدوي
أكد محمد عطية، وكيل أول وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالقاهرة ومدير المديرية إنهاء إجراءات اعتماد ترقي المعلمين المستحقين للترقية 2020.

وأشار في بيان أصدرته مديرية التعليم بالقاهرة ، إلى حرص المديرية على انجاز الإجراءات المختلفة لصالح  جميع العاملين ، مشيرا إلى ان صرف بدل الاعتماد الشهر المقبل وهنأ المعلمين مستحقي الترقية لسنة 2020.
 
كما أعلنت مني طاهر مدير إدارة الموارد البشرية صدور قرار الاعتماد وبشرت المعلمين استحقاقهم الترقي بأثر رجعي، وأصرت الأكاديمية المهنية للمعلم بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم على استمرار الإجراءات لعدم تعطيل أو تأجيل ترقي المعلمين حرصا عليهم وحفاظا علي حقوقهم.

وطالبت المعلمين بمتابعة موقع المديرية وتحري الدقة في المعلومات والاستفسار من المصدر وعدم اتباع الشائعات قائلة :" في تعليم القاهرة نعمل لصالحكم وللصالح العام وتيسير الإجراءات وانهائها في وقت قياسي فلدينا فريق عمل يتسم بالشفافية والإنجاز".
بشرى للمعلمين.. اعتماد الترقيات المتأخرة وصرف البدل بأثر رجعي في هذا التوقيت
بشرى للمعلمين.. اعتماد الترقيات المتأخرة وصرف البدل بأثر رجعي في هذا التوقيت
بشرى للمعلمين.. اعتماد الترقيات المتأخرة وصرف البدل بأثر رجعي في هذا التوقيت
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