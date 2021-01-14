موجز السوشيال ميديا.. إصابة شقيق نادين نسيب بـ كورونا.. ورواد التواصل يدعمون الأطباء في مواجهة الفيروس

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور الآتية...









دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #دكاترة_ممرضين_ابطال_حقيقيين دعما لهم في مواجهة فيروس كورونا المستجد.





وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏ربنا يحفظكم ويبارك فيكم وينجيكم ويجازيكم عننا كل خير‎#دكاتره_ممرضين_ابطال_حقيقيين" و "‏مجهود لن يضيع بإذن الله ‎#دكاتره_ممرضين_ابطال_حقيقيين".





واصل اللاعب الدولي محمد النني إحتفاله بمرور خمس سنوات على انضمام لفريق ارسنال الانجليزي قادما من بازل السويسري.





ونشر النني مجموعة من الصور له من ذكرياته داخل الفريق وعلق عليها قائلا "يصادف اليوم الذكرى الثانوية ال 5 لي في ارسنال، لايمكنني تلك الستات الخمس من الخبرة والتطوير الشخصي والحب والدعم الذي تلقيته من الإدارة وزملائي في الفريق والمشجعيين الرائعين يمكنهم ان يجعلني استمر طوال حياتي ممتن الي الأبد لارسال".









روج الفنان هشام ماجد عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام لمسلسله الجديد اللعبة 2.





ونشر هشام ماجد الفيديو التشويق للفيلم وعلق عابه قائلا "اللعبة 2 ليفل الوحش، قريبا ابتدأ من 24 يناير على شاهد vip".









أعلنت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم إصابة شقيقها شادي بفيروس كورونا المستجد.





وكتبت نادين عبر حسابها بموقع التواصل الإجتماعي تويتر قائلة "‏يا رب ساعد خيي شادي وشفي من كورونا كتير هل قد يا رب كتير كتير عليي بسنة وحدة يا رب تحمي وتخللي لعيلته وولاده شب بأول عمره ينلقح هيك بالطوارىء والله حرام يا رب ساعدنا كلنا وشفي مرضانا ما النا غيرك يا قديس شربل صللي لأجلنا صللي للكل و ما تنسى خيي ".