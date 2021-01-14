ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

كشف سر شعره الكثيف.. وفاة طبيب ترامب صاحب وصف الرئيس الأكثر صحة

الخميس 14/يناير/2021 - 11:57 م
طبيب ترامب
طبيب ترامب
Advertisements
شيماء مصطفى
أعلنت وسائل إعلام أمريكية، عن وفاة الدكتور هارولد بورنستين، طبيب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، عن عمر يناهز 73 عامًا.

وكان الدكتور بورنستين، طبيبا شخصيا لترامب خلال الفترة بين 1980 و2017، قبل توليه الرئاسة.

ولم تذكر صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، سبب وفاة بورنستين.

وصعد إخصائي أمراض الجهاز الهضمي ونال شهرة دولية، عندما أكد لياقة ترامب في حملة الأخير الانتخابية عام 2016.

وكتب بورنستين في خطابه "إذا تم انتخاب ترامب، يمكنني القول بشكل لا شك فيه أنه سيكون الرئيس الأكثر صحة في تاريخ أمريكا".

واستبعد بورنستين من فريق ترامب بعد أن كشف لوسائل الإعلام، استخدام الأخير دواء لتنمية الشعر، ثم تحدث بعدها عن أن فريق الرئيس داهم مكتبه وأخذ السجلات الطبية منه بعد وقت قصير من نشر إحدى قصص التايمز.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

تجمعات جماهيرية وإعادة فرز.. ماذا سيفعل ترامب الفترة المقبلة؟

عجوز بس رياضي.. هل صحة الرئيس الأمريكي بايدن العقلية والجسدية على ما يرام؟

الانتخابات الأكثر نزاهة في التاريخ.. الحكومة الأمريكية توجه الضربة القاضية لترامب رسميا

تقارير: ترامب قد يدخل السجن بعد مغادرة البيت الأبيض

تكهنات بضربة عسكرية لإيران.. القيادة المركزية الأمريكية تنشر قاذفات في الشرق الأوسط

استقالة مستشار ترامب من منصبه

ترشيحاتنا

مفاجأة مفزعة.. لحظة اقتحام قطيع من 6 أسود لحديقة منزل سكني.. فيديو وصور

وزير المالية: فقدنا 200 مليار جنيه من إيراداتنا منذ بدء جائحة كورونا

هل يجوز للزوج أن يغسل زوجته المتوفاة ؟ اعرف الرأي الشرعي

الزمالك يوافق على إعارة كريم بامبو ومصطفى فتحي

الأهلي يكشف حقيقة رحيل محمد شريف عن الفريق

لغز محير.. من هو صفقة سموحة المدوية بعد تصريحات فرج عامر؟

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أغرب الأعراض.. دراسة تحذر من علامة جديدة تشير لـ كورونا

حارب كورونا .. أخصائية تغذية تقدم نصائح لتقوية المناعة

بالاتفاق مع زوجته.. مراهق يرتكب جريمة وحشية والضحية رضيعته حديثة الولادة