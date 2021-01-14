كشف سر شعره الكثيف.. وفاة طبيب ترامب صاحب وصف الرئيس الأكثر صحة

أعلنت وسائل إعلام أمريكية، عن وفاة الدكتور هارولد بورنستين، طبيب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، عن عمر يناهز 73 عامًا.





وكان الدكتور بورنستين، طبيبا شخصيا لترامب خلال الفترة بين 1980 و2017، قبل توليه الرئاسة.





ولم تذكر صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، سبب وفاة بورنستين.





وصعد إخصائي أمراض الجهاز الهضمي ونال شهرة دولية، عندما أكد لياقة ترامب في حملة الأخير الانتخابية عام 2016.





وكتب بورنستين في خطابه "إذا تم انتخاب ترامب، يمكنني القول بشكل لا شك فيه أنه سيكون الرئيس الأكثر صحة في تاريخ أمريكا".



