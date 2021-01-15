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سيارات

أهم 4 نصائح للسائقين الجدد .. تعرف عليها

الجمعة 15/يناير/2021 - 01:01 ص
السائقين الجدد
السائقين الجدد
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صبري طلبه
ربما يتعرض السائقين الجدد للكثير من المواقف الخاصة بعالم السيارات، سواء كانت على الطريق، أو أمور ميكانيكية تتعلق بالناحية الفنية، ومن الممكن أن يستقبل قائدي السيارة بشكل عام هذه المشكلات بصورة مبسطة نظرا لخبرات سابقة قد تعرضوا لها، ولكن عندما يتعلق الموضوع بالسائقين الجدد فيبدو أن الأمر قد يختلف كثيرًا.

وفي سياق ذلك يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري أهم 4 نصائح خاصة بالسائقين الجدد، حتى لا يتعرضوا إلى مشكلات فنية مفاجئة.

1-  زيت المحرك
من الضروري أن نهتم بتغيير زيت المحرك، وذلك عندما تقطع السيارة المسافة المحددة الخاصة بدرجة لزوجة هذا الزيت، والتي تتراوح بين 5 الاف و 10 الاف كيلومتر، ولابد أيضا من قياس مستوى زيت المحرك من وقت إلى اخر، ومتابعة درجة اللون الخاصة به.

2- إطارات السيارة
تعتبر الاطارات هي الجزء المقاوم لطبيعة الأراضي المختلفة، ويجب علينا من وقت إلى اخر متابعة الحالة العامة لها، و قياس مستوى الهواء بداخلها، و لابد أيضًا من الاطمئنان على حالة العجلة البديلة "الاستنبن"، حتى تكون جاهزة إلى أمر التبديل إذا قابلت العجلات الأساسية أي من مشكلات الطريق.

3- سوائل التبريد
حتى لا تتعرض سيارتك إلى مشكلات ارتفاع درجة الحرارة، فلابد من فحص الجسم المعدني لهيكل الردياتير بعناية، وضمان خلوه من الثقوب أو التسريبات، ويجب أيضًا قياس مستوى المياه بالقربة البلاستيكية الداخلية، ومن الضروري أن لا تتعدى المياه علامة الحد الحد الأقصى.

4-الفحص الدوري
يجب على جميع قائدي السيارات والسائقين الجدد أن يهتموا بموعد الصيانة المحدد والذي يشمل تغيير شمعات الاحتراق "البوجيهات" والسيور المختلفة، وفلاتر السيارة والتي تشمل، فلتر الهواء والتكييف، بخلاف فلتر الزيت والبنزين.


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