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أخبار البلد

اللجنة الطبية لمونديال اليد: إجراء تحليل الـpcr لجميع الفرق كل 24 ساعة

الجمعة 15/يناير/2021 - 08:50 ص
صدى البلد
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محمد غالي
أعلن الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للجنة الطبية لبطولة كأس العالم لكرة اليد، عن إجراء تحليل الـ "pcr" لفيروس كورونا المستجد كل ٢٤ ساعة لجميع الفرق المشاركة في البطولة وأعضاء الاتحادات واللجان المنظمة والعاملين بالفنادق والفرق الطبية، بناءً على توجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

يأتي ذلك في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من قبل وزيري الصحة والسكان والشباب والرياضية لتنفيذ خطة التأمين الطبي لبطولة كأس العالم لكرة اليد، حرصًا على الاهتمام بالصحة العامة لضيوف مصر الكرام، وتشديد الإجراءات الوقائية والاحترازية والطبية تزامنًا مع جهود الدولة في التصدي لفيروس كورونا المستجد.

وأوضح المتحدث الرسمي للجنة الطبية لبطولة كأس العالم لكرة اليد،أنه بذلك أصبح يتم إجراء مسحات الـ PCR ، كل 24 ساعة للفرق المشاركة من المنتخبات الرياضية بدلًا من كل ٤٨ ساعة، وكذلك إجراء التحليل لأعضاء الاتحادات واللجان المنظمة والعاملين بالفنادق مرة كل ٢٤ ساعة بدلًا من 72 ساعة بقاعات مخصصة لذلك بالفنادق، كما يتم إجراء المسحات في حالات الاشتباه، بالإضافة إلى إجراء مسح حراري بشكل دوري على مدار اليوم.

وقال المتحدث الرسمي للجنة الطبية لبطولة كأس العالم لكرة اليد، إنه في حالة ظهور أي حالات إيجابية يتم نقلها إلى إحدى المستشفيات المخصصة  لاستقبال الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا بوزارة الصحة والسكان لتقييم الحالة، وإجراء الفحوصات والتحاليل الطبية طبقًا لبروتوكولات التشخيص، حيث يتم عزل الحالات البسيطة إكلينيكًا بأحد الفنادق المخصصة لذلك ويتم متابعتهم من خلال فريق طبي بالفندق وإعطائهم بروتوكول العلاج لفيروس كورونا،  أما الحالات المتوسطة والحرجة يتم عزلها بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان المخصصة لذلك، لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، كما يتم متابعة المخالطين للحالة وتطهير مكان إقامة الحالة المصابة حال تأكيدها. 

وذكر المتحدث الرسمي للجنة الطبية لبطولة كأس العالم كرة اليد، أنه تم إجراء 7205 تحليل "pcr" لفيروس كورونا المستجد لأعضاء المنتخبات والوفود المشاركة في البطولة، والعاملين بالفنادق، والفريق الطبي، وأعضاء اللجنة المنظمة، منذ بداية تجهيزات استقبال الوفود يوم 1 يناير الجاري وحتى اليوم.
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