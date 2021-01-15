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أخبار البلد

القوى العاملة: بدء التدريب على الوحدات المتنقلة مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية بدمياط

الجمعة 15/يناير/2021 - 09:32 ص
وزير القوى العاملة
وزير القوى العاملة محمد سعفان
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هيثم سعد الدين
بدأت مديرية القوي العاملة بمحافظة دمياط التدريب علي الوحدة المتنقلة بقرية أبو راشد مركز كفر سعد ، على مهن الخياطة، والسباكة، والكهرباء، وذلك ضمن المرحلة الرابعة  من مبادرة حياة كريمة، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

يأتي ذلك في إطار الـ 14 وحدة تدريب المتنقلة التي أطلقها وزير القوى العاملة محمد سعفان في قرى ونجوع محافظات الجيزة ، وبورسعيد ، والبحر الأحمر، والغربية، والمنوفية، والشرقية ، وبني سويف، ودمياط، والإسماعيلية ، وجنوب سيناء.

وأوضحت منى الأطروشى  مدير مديرية القوى العاملة بدمياط أن التدريب علي مهن الخياطة بدأ بـ 10 متدربات ، وجاري تجهيز دورتين تدريبيتين على مهنتى السباكة الصحية ، وكهرباء المنازل .

وقالت إنه سيتم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية باستمرار والتى بدأت بتخفيض عدد المتدربات في الدورة الواحدة إلي 10 متدربات فقط وتسليمهم الكمامات والكحول ، فضلا عن توقيع الكشف الطبي علي المتدربين قبل الالتحاق بالدورات التدريبية ، والتأمين علي المتدربين ضد إصابات العمل وتسليمهم جميع الأدوات الكتابية التي يحتاجها المتدرب في أثناء التدريب.

ولفتت إلي أن الدورة مدتها ثلاثون يوما بمعرفة مدربين مؤهلين حاصلين على أعلى درجات الخبرة وسيتم عقد امتحان نهاية الفترة والفائز بالمركز الأول والثاني سوف يحصلون على ماكينة خياطة وشنطة عدة لأعمال السباكة والكهرباء.

وأشارت إلى أن التدريب على مهنة التفصيل والخياطة يتم لمدة 150 ساعة تدريبية، والكهرباء والسباكة كل مهنة لمدة 60 ساعة تدريبية، وذلك بمدربين على أعلى مستوى بعد اختبارهم عن طريق المختصين بالإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة.

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