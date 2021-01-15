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رياضة

منافس الأهلي.. انسحاب أوكلاند سيتي من كأس العالم للأندية

الجمعة 15/يناير/2021 - 01:22 م
كأس العالم للأندية
كأس العالم للأندية
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محمد السعيد
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم انسحاب فريق "أوكلاند سيتي"، من بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في قطر 2021.

وكتب الاتحاد الدولي لكرة القدم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": بلغ أوكلاند سيتي الفيفا اليوم أنه لن يتمكن من المشاركة في كأس العالم للأندية في ضوء جائحة COVID-19 وتدابير الحجر الصحي التي تتطلبها سلطات نيوزيلندا!


يذكر أن أوكلاند سيتي كان سيواجه الدحيل القطري في افتتاح مونديال الأندية، على أن يتواجد الفائز منهم ضمن قائمة الفرق المرشحة لمواجهة الأهلي في الدور المقبل.



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