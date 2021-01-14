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رياضة

شوبير يحسمها.. مؤمن زكريا مفاجأة الأهلي فى كأس العالم للأندية

الخميس 14/يناير/2021 - 10:14 ص
مؤمن زكريا والخطيب
مؤمن زكريا والخطيب أثنا تتويج الأهلي بلقب إفريقيا
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عمرو الحلوانى

كشف الإعلامى أحمد شوبير عن أن سفر مؤمن زكريا نجم النادى الأهلى مع الفريق الأول لكرة القدم إلى قطر مع نهاية الشهر الجاري لخوض منافسات كأس العالم للأندية.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي : "الأهلى استقر على سفر مؤمن زكريا مع الفريق حال إن  سمحت الحالة الصحية له بالسفر لقطر من أجل ظهوره فى المونديال العالمى".

وأضاف : " الفريق سيسافر إلى قطر بطائرة خاصة برئاسة محمود الخطيب ورفقة 23 لاعبًا".


وعلى الجانب الآخر ، رد بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى على إشادة أحمد حسام ميدو نجم الكرة المصرية الأسبق بالعروض التى يقدمها الأهلى تحت قيادته.


وعلق موسيمانى على حديث ميدو عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى " تويتر " قائلا: عندما يعطي أسطورة مثل ميدو الذي لعب كرة القدم على أعلى مستوى رأيه عني، لا يمكنني إلا أن أتواضع وأقدر ذلك. حتى لو كانت تعليقاته سلبية، فسأعتبرها نقدًا إيجابيًا لتحسين عملي".

 

وكان أحمد حسام "ميدو"، نجم الزمالك السابق، أشاد بأداء فريق النادي الأهلي تحت قيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني؛ بعد الفوز على الإنتاج الحربي بالجولة الـ 7 لمسابقة الدوري الممتاز.

 

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية بفضائية "النهار" عبر برنامجه "أوضة اللبس": "النادي الأهلي ظهر الشوط الأول أمام الإنتاج الحربي بشكل سيئ جدًا، ومنافسه كان صاحب أفضلية عنه، إلا أن الفريق تحت قيادة مدربه بيتسو موسيماني يمتاز ببعض التفاصيل المعينة، وهو ما يبرز بصمة المدرب الجنوب إفريقي".

 

وأضاف: "أهلي موسيماني يتدرج بالكرة من الخلف، وسريع في الضغط المرتد، الفريق أصبح مثل ليفربول، وقبل إحراز حسين الشحات الهدف الثاني؛ كانت الكرة في حوزة لاعبي الإنتاج، وتحرك 4 أو 5 لاعبين من الأهلي بضغط قوي ونجحوا في قطع الكرة، وهذه بصمة موسيماني التي لم نرها مع المدرب السابق رينيه فايلر".

 


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