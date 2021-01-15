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رياضة

الأهلي يكشف كواليس اجتماعه بـ مسئولي الفيفا استعدادا لـ كأس العالم للأندية

الجمعة 15/يناير/2021 - 07:31 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
كشف محمد شوقي رئيس اللجنة الطبية في النادي الأهلي عن كواليس اجتماعه بـ مسؤولي الاتحاد الدولي لكرة القدم " الفيفا " استعداد لخوض الفريق لمباريات كأس العالم للأندية.
وأكد محمد شوقي في تصريحات لـ قناة " اون تايم سبورت " أن هناك إجراءات احترازية مشددا سيتم فرضها على جميع الفرق المشاركة في البطولة لضمان الحفاظ على سلامة جميع اللاعبين 


وأضاف أن الأمر سيشبه الدخول في " فقاعة " غير مسموح بالدخول لها او الخروج منها مشددا أنه في حال إصابة أي شخص بـ فيروس كورونا سيتم عزله وإجراء س مسحه جديدة له .

وأضاف أن الفريق من حقه استبدال أي للاعب قبل 24 ساعة من المباراة مشددا ان حتى في حال بقي 18 ساعة للمباراة فلن يحدث للفريق  الاستبدال 
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