ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

شوبير يعلن تطورات الحالة الصحية لـ مؤمن زكريا

الجمعة 15/يناير/2021 - 07:27 ص
صدى البلد
Advertisements
ياسمين تيسير
كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تطورات الحالة الصحية لـ مؤمن زكريا نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي خلال الفترة الحالية. 

وأكد شوبير في تصريحات عبر برنامجه بـ قناة " اون تايم سبورت " أن مؤمن زكريا هاتفه أمس وأخبره بأن حالته الصحية في تحسن كبير في ظل تلقيه العلاج مشددا أن الحالة النفسية لـ مؤمن مرتفعة للغاية.

وأضاف شوبير أن مؤمن زكريا كان في حالة سعادة بالغة وأخبره أن الجميع التزم معه حيث حصل على مستحقاته من النادي الأهلي بالإضافة لـ تكفل تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية بعلاجه وتنفيذه لوعده له.

وتابع أن هناك من العديد من الأخبار السارة بشأن مؤمن زكريا لـ جماهير الأهلي خلال الفترة المقبلة خاصة وأن الحالة النفسية أحد أهم العوامل لنجاح علاج نجم الأهلي.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

حسام البدري: مؤمن زكريا لاعب "جوكر" يتمناه أي مدرب

رسالة مُبكية من مؤمن زكريا لـ جمهور الأهلي .. ماذا قال؟

إصابة عمرو الدسوقي بفيروس كورونا

شوبير يحسمها.. مؤمن زكريا مفاجأة الأهلي فى كأس العالم للأندية

شوبير : فايلر لن يعود إلى مصر مجدداً إلا من أجل الأهلي أو المنتخب

ترشيحاتنا

في ذكرى ميلاد شفيق جلال .. تعرف على مهنته قبل احتراف الغناء

هاني الناظر يحذر من شرب الليمون الدافئ لهذا السبب

حقيقة الكلام أثناء الوضوء.. هل يبطله أم لا ؟

أخبار الرياضة.. الأهلي يحسم الصفقة الأولى بالموسم الجديد.. الهزيمة الأولى لـ أحمد حجازي بالسعودية.. وسلبية مسحة لاعبي سيراميكا كليوباترا

عجائب الصلاة على النبى.. 20 منحة إلهية لمن يرددها بهذه الصيغ الـ 4

هل يجوز للمسافر ترك صلاة الجمعة؟.. أمين الفتوى يرد

Advertisements

أخبار الرياضة.. الأهلي يحسم الصفقة الأولى بالموسم الجديد.. الهزيمة الأولى لـ أحمد حجازي بالسعودية.. وسلبية مسحة لاعبي سيراميكا كليوباترا

يا تجيب عرض يا تجدد ... بيراميدز يقدم عرضا مغريا لـ فرجاني

شوبير يحسم الجدل حول قرب انضمام عمر خربين لـ الزمالك ..فيديو

عمر ربيع ياسين يكشف بديل مصطفى محمد في الزمالك

التفاصيل المالية لصفقة كريم بامبو ومصطفى فتحي مع البنك الأهلي

رئيس سانت إيتيان: أشخاص في الزمالك طالبوا بعمولة للموافقة على إتمام صفقة مصطفى محمد

شوبير يعلن تطورات الحالة الصحية لـ مؤمن زكريا

نائب رئيس الزمالك ردا على رئيس سانت إتيان: لن نقبل التهديد

لم يحدث إطلاقا .. الزمالك يرد على تصريحات رئيس سانت إتيان بشأن عمولات صفقة مصطفى محمد

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 15 - 1 - 2021 والقنوات الناقلة

نائب رئيس الزمالك لـ رئيس سانت إتيان: سنعاقب من طلب عمولات في صفقة بيع مصطفى محمد

منافس الأهلي .. كل ما تريد معرفته عن نهائي الليبرتادورس بين بالميراس وسانتوس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالريال السعودي .. سعر فستان يارا في أحدث ظهور

دراسة تكشف أعراض تشير إلى خطورة فيروس كورونا على الرئة

دراسة تكشف عن علامة جديدة تشير لارتفاع ضغط الدم