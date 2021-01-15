شوبير يعلن تطورات الحالة الصحية لـ مؤمن زكريا





وأكد شوبير في تصريحات عبر برنامجه بـ قناة " اون تايم سبورت " أن مؤمن زكريا هاتفه أمس وأخبره بأن حالته الصحية في تحسن كبير في ظل تلقيه العلاج مشددا أن الحالة النفسية لـ مؤمن مرتفعة للغاية.





وأضاف شوبير أن مؤمن زكريا كان في حالة سعادة بالغة وأخبره أن الجميع التزم معه حيث حصل على مستحقاته من النادي الأهلي بالإضافة لـ تكفل تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية بعلاجه وتنفيذه لوعده له.





وتابع أن هناك من العديد من الأخبار السارة بشأن مؤمن زكريا لـ جماهير الأهلي خلال الفترة المقبلة خاصة وأن الحالة النفسية أحد أهم العوامل لنجاح علاج نجم الأهلي.

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تطورات الحالة الصحية لـ مؤمن زكريا نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي خلال الفترة الحالية.