تمنياتي لك بالشفاء.. شوبير يوجه رسالة لـ محمد بركات بعد إصابته بكورونا

علق الكابتن أحمد شوبير حارس مرمي النادي الاهلي السابق على إصابة محمد بركات مدير المنتخب المصري بفيروس كورونا.





وكتب شوبير عبر تويتر قائلا "‏إصابة محمد بركات مدير منتخب مصر بفيروس كورونا .. تمنياتي لك بالشفاء العاجل".









وتأكد إصابة محمد بركات مدير المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بفيروس كورونا بظهور إيجابية المسحة الطبية التي أجراها عقب شعوره ببعض الأعراض الخفيفة.





ويخضع مدير المنتخب الوطني للعزل المنزلي وتنفيذ البروتوكول الطبي وفقا للإجراءات المتبعة.