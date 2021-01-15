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رياضة

الدوري الممتاز.. رمضان صبحي يقود بيراميدز للفوز على المقاولون 3 - 1.. فيديو

الجمعة 15/يناير/2021 - 04:35 م
فريق بيراميدز
فريق بيراميدز
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محمد السعيد
حقق فريق بيراميدز فوزا عريضا على نظيره المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة السابعة، من مسابقة الدوري الممتاز.

افتتح بيراميدز التسجيل عن طريق أحمد سامي في الدقيقة  43 من عمر المباراة.

وفي الشوط الثاني تمكن رمضان صبحي من إضافة الهدف الثاني لبيراميدز في الدقيقة 61، قبل أن يعود نفس اللاعب ويسجل الهدف الثالث في الدقيقة  85.

وفي الدقيقة 93 تمكن هيثم الجويني من تسجيل هدف المقالون الوحيد.

وبدأ بيراميدز المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي 

خط الدفاع:  أحمد فتحي - علي جبر - أحمد سامي - طارق طه 

خط الوسط: نبيل دونجا - عبد الله السعيد - رمضان صبحي - إبراهيم عادل - عمر جابر 

خط الهجوم: إيريك تراوري 

وبهذا الفوز رفع بيراميدز رصيده إلى النقطة 12 في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري، بينما تجمد رصيد بيراميدز  عند 4 نقاط في المركز الـ 16.
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