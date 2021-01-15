حاميها حراميها .. كشف غموض حادث سرقة مجوهرات من شقة ببنها

تمكنت مباحث القليوبية من كشف غموض سرقة مجوهرات من داخل شقة ربة منزل ببنها حيث تبين أن المتهم نجل خفير العمارة انتهز فرصة وجود صاحبة الشقة عند نجلتها وسرق المجوهرات بمساعدة صديقه.









تلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد سيد رصاص مأمور قسم أول بنها ببلاغ من "ف ك ع " 74 سنة ربة منزل ومقيمة 6 شارع العقاد دائرة القسم بأنها قامت بترك منزلها والتوجه للإقامة طرف نجلتها وعقب عودتها اكتشفت سرقة "سلسلة ذهبية بها دلاية – 2 غويشة ذهبية – 3 خاتم ذهب أحدهما به فص من الماس - جنيه ذهب - ساعة ذهب من داخل الشقة".





وبإخطار العميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية انتقل العقيد عمرو الجزار مفتش مباحث شمال بنها وبالفحص وإجراء المعاينة تبين أن الشقة بالطابق الخامس، ووجود أثار كسر بشراعة باب الشقة وكسر باب غرفة النوم وبعثرة بمحتوياتها.





وبتكثيف جهود البحث أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة كل من "ع ج م" 23 سنة عاطل ومقيم الشموت دائرة مركز بنها وصديقه "ط ا ط " 20 عاطل ومقيم ذات العنوان.





وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة، حيث قرر الأول استغلاله لطبيعة عمل والده كحارس للعقار وعلمه بتردد المبلغة من وقت لآخر للإقامة طرف نجلتها لعدة أيام فتراودت إلى ذهنه فكرة الاستيلاء على محتويات الشقة.





وفي سبيل ذلك وعقب مغادرة المبلغة استعان بالثاني لتنفيذ مخططه نظير اقتسام المبالغ المالية المتحصلة من بيع المسروقات وقاما بكسر شراعة الباب وباب غرفة النوم والاستيلاء على المسروقات وفرا هاربين.





وعقب ذلك قاما بإعطاء المشغولات الذهبية المستولى عليها لـ"م ا م" 32 سنة عامل بمطعم ومقيم الشموت دائرة مركز بنها للتصرف فيها، وباستهداف الأخير أمكن ضبطه ، ألقي القبض على المتهمين وأحيلوا للنيابة فتولت التحقيق وأمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.